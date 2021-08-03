В Минэнерго рассказали о последствиях урагана в Тверской области

В результате урагана в Тверской области без электричества остались более 7 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В заявлении ведомства уточняется, что для 6,7 тысячи человек подача электроэнергии была восстановлена в течение 1 часа 40 минут, для еще 350 человек подачу электричества возобновят в течение сегодняшнего дня.

Из-за аномальных погодных условий в Тверской области произошли обрывы и схлестывания проводов, падения деревьев на линии электропередачи, а также повреждения нескольких опор ЛЭП. Всего было повреждено семь ЛЭП, работа пяти из них восстановлена, говорится в сообщении пресс-службы.

Ураган пронесся по Тверской области 2 августа. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Жертвами стихии стали три человека, еще 15 человек получили травмы. Среди погибших - один ребенок и турист из Москвы. Сильнее всего от урагана пострадал город Андреаполь на западе области. Сильный ветер здесь повалил деревья на жилые дома. В некоторых из них оказались проломлены крыши и выбиты окна.