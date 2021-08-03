В Приамурье ограничили движение поездов на участке Транссиба

Во вторник на перегоне Бурея - Домикан Транссибирской магистрали в Амурской области железнодорожники были вынуждены ограничить движение поездов. Причиной стал резкий подъем уровня воды в местных реках.

"Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути", - уточнила пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

К аварийному участку с ближайших станций уже прибыли несколько специальных противоразмывных составов. К работам привлекли свыше 280 железнодорожников.

Напомним, что в минувшие выходные на Приамурье обрушился мощный циклон. Проливные дожди привели к подтоплению жилых домов и дорог. Несколько населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира.