Жителей села в Хабаровском крае эвакуировали из-за паводка

Верхнебуреинский район в Хабаровском крае вновь переживает паводок. Из-за проливных дождей вышла из берегов река Бурея. Власти села Усть-Ургал не стали дожидаться подтопления домов и заранее эвакуировали часть жителей в безопасное место.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в пункте временного размещения, развернутом в соседнем поселке Новый Ургал, сейчас находятся 23 человека, еще трое пережидают стихию у родственников. Если завтра обстановка нормализуется, они смогут вернуться в свои дома.

Между тем синоптики предупреждают, что 4-6 августа в край придет новый циклон. Обильные осадки могут вновь вызвать подъем воды в реках, в том числе и в Бурее.

Напомним, в середине июля Верхнебуреинский район пережил мощное наводнение. Тогда разлившаяся из-за обильных осадков Бурея затопила около 90 домов в двух поселках, смыла десять мостов. Работы по восстановлению переправ ведутся по сей день.