Жительница Приморья скончалась из-за аномальной жары

Жительница Артема скончалась от теплового удара. Она находилась на даче в самый разгар жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого минздрава.

Женщина потеряла сознание. Когда пришла в себя, родственники отвезли ее в травмпункт, где она умерла.

Почему родные не вызвали "скорую", остается загадкой. В травмпункте врачи осуществляли реанимационные действия, потом к ним подключились специалисты скорой помощи, но их усилия были тщетными.

В последние две недели в Приморье стоит аномально жаркая погода. Синоптики даже объявляли штормовое предупреждение именно из-за высокой температуры воздуха. В июле во Владивостоке столбики термометров добрались до рекордных 33,1 градуса. Вода в Амурском заливе вблизи Владивостока впервые в истории прогрелась до плюс 28 градусов.