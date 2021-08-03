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03.08.2021 17:12
Рубрика: Культура

Нижегородские родители попросили губернатора отменить концерт Элджея

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Нижегородские родители обратились к губернатору Глебу Никитину с требованием отменить концерт рэпера Элджея (Алексея Узенюка). Выступление должно состояться 7 августа в рамках бесплатного фестиваля "Столица закатов".

Открытое письмо опубликовано в группе "Родительский комитет Нижегородской области" Вконтакте. В нем говорится, в частности, что сценический образ музыканта и его произведения вызывают у многих родителей неоднозначную реакцию, а выставленное организаторами мероприятия возрастное ограничение 16+ "явно не соответствует содержанию его песен".

Фото: youtube.com
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"Просим вас с пониманием отнестись к нашему требованию, запретить выступление Элджея и быть в ряду тех руководителей регионов, кто это сделал ранее. Мы также считаем, что приглашение данного исполнителя командой организаторов было следствием необдуманного решения и компрометирует вас, как руководителя региона. Мы понимаем свою родительскую ответственность, но требуем еще и оградить нашу молодежь от ложных идеалов, демонстрируемых в общественном пространстве", - говорится в открытом письме. Напомним, после аналогичных жалоб родителей концерт Элджея был отменен в Челябинске.

В ответ на запрос "РГ" в "Центре 800" (организаторы фестиваля) пояснили следующее: "Список выступающих формируется из предложений нижегородских агентств и букеров. Они направляют запрос о возможности артистов выступить в предложенные даты и передают организатору фестиваля. Далее на выбор артиста влияет размер гонорара, райдер. По совокупности данных организатором принимается решение по приглашению артиста. Организаторы прикладывают усилия, чтобы список выступающих был максимально разносторонним и отвечал запросам разных целевых аудиторий. Удобный многодневный формат фестиваля как раз позволяет реализовать концепцию серии концертов для всех возрастов. При этом в каждый день фестиваля обязательно выступают нижегородские группы и/или музыканты, диджеи". Организаторы подчеркивают, что мероприятие проводится с привлечением внебюджетных средств.

Фестиваль "Столица закатов" стартовал в Нижнем Новгороде 12 июня. Для посетителей вход на все концерты бесплатный. В рамках фестиваля уже успели выступить Imanbek, Диана Арбенина, Иван Дорн, Леонид Агутин и другие музыканты.

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