Под Самарой простились с убитой полицейским школьницей

Во вторник в поселке Петра Дубрава состоялись похороны девятиклассницы, в убийстве которой подозревают теперь уже бывшего полицейского.

Чтобы проводить девочку, к ее дому, где она жила с отцом, несмотря на жару выше 35 градусов, пришло много односельчан всех возрастов. Большинство соседей и знакомых до сих пор не могут поверить в страшную трагедию.

Убитой девушке было всего 15 лет. Ее тело в прошлый четверг обнаружили вечером в частном секторе поселка, недалеко от администрации. Как пояснил отец, дочь выходила на вечерние пробежки. На теле девочки было множество травм, в том числе ножевые ранения на груди и шее.

По подозрению в расправе оперативно - на следующий день - задержали полицейского. Это был замначальника отдела уголовного розыска в отделе полиции № 3 по Самаре (Советский район). Случайный свидетель видел развязку конфликта, в прицепе полицейского нашли окровавленную одежду.

По дискредитирующим обстоятельствам подполковника полиции уволили из органов. Сейчас он арестован по суду на два месяца следствия. Мужчина уже частично признал свою вину.