Глава алтайского управления СК возглавит розыск похитителя девочки

Руководитель Следственного управления СКР по Алтайскому краю должен будет лично возглавить работу по розыску подозреваемого в похищении 12-летней девочки. Как сообщили в Следственном комитете России, соответствующие поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Возглавив работу по поимке подозреваемого, руководитель алтайского СУ СКР должен скоординировать действия всех правоохранительных органов в регионе для установления местонахождения вероятного злоумышленника. Кроме того, Александр Бастрыкин потребовал доложить об уже проведенных на данный момент следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль центрального аппарата СК.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 31 июля на территории одного из сел в Бийском районе Алтайского края. Ее вещи и телефон был найдены на берегу реки Бия. Поиски ребенка не давали результата, пока через два дня она сама не объявилась на пороге дома. Как оказалось, все это время ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель.

Мужчина толкнул проезжавшую на велосипеде девочку, связал ей ноги и руки, накинул мешок и на прицепе некоего самоходного транспортного средства отвез в свой дом. Когда правоохранители пришли за ним, подозреваемый уже скрылся. Он объявлен в федеральный розыск.