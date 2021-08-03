Мишустин выделил средства на обеспечение надежной подачи воды в Крыму

Правительство РФ направляет 2,3 млрд рублей на обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, средства будут выделены из резервного фонда правительства. 940 млн рублей из указанной суммы пойдут на реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу Крыма, еще 1,36 млрд рублей - на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе.

"Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов республики Крым", - приводятся в сообщении слова Михаила Мишустина.

Напомним, что проблема возникла вследствие перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала. Ранее правительство утвердило план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова - общие затраты планируются в размере 48 млрд рублей. План предусматривает ремонт сетей водоснабжения и строительство новой инфраструктуры. Как поясняли в Минэкономразвития, это позволит значительно снизить количество аварий при подаче воды крымчанам в связи с изношенностью инженерных сетей.