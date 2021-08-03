В санаториях Кубани открылись 14 пунктов вакцинации для туристов

В кубанских санаториях для туристов открылись 14 пунктов вакцинации, из которых четыре - в Сочи, три - в Анапе, а семь - в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как ранее писала "РГ", первый в регионе пункт вакцинации на базе средств размещения открылся на базе гостиничного комплекса "Жемчужина", а затем - в санаториях "Беларусь", "Родина" и санаторном комплексе "АкваЛоо".

Напомним, с 1 августа туристы могут заселиться в объекты размещения Кубани со сделанной прививкой (либо с медотводом) от коронавируса или с отрицательным ПЦР-тестом, обязательно подписав согласие на вакцинацию в течение трех дней после въезда. Иначе отдыхающим грозит штраф до 30 тысяч рублей.

В основном туристы заселяются с прививочным сертификатом. У гостей Сочи популярностью пользуется пункт вакцинации в аэропорту, где сделали прививку уже более тысячи человек. Кроме того, посещаемые пункты вакцинации находятся около морского вокзала и в торговом центре "МореМолл", в каждом из них в день прививаются более 150 человек.

Всего в Краснодарском крае привито уже более 18 тысяч гостей из других регионов.