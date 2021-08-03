На Урале суд оставил в силе штраф за рекламу с нецензурным жестом ребенка

Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе штраф в размере ста тысяч рублей, который назначили компании-застройщику антимонопольщики. Напомним, в рекламе девочка при переезде в новую квартиру показывает средний палец хрущевке и ее обитателям.

Ранее в УФАС признали рекламу ненадлежащей из-за формирования негативного отношения к лицам, живущим в "старом фонде", создания у несовершеннолетних из новостроек чувства превосходства над сверстниками, а также формирования комплекса неполноценности у тех, кому повезло меньше. На компанию наложили административный штраф в 100 тысяч рублей, распространение рекламы прекратили. Застройщик оспорил такое решение в Арбитражном суде.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции, в удовлетворении требований компании было отказано, штраф оставили в силе.

- Выиграла или проиграла компания от такой пиар-акции? Предполагаю, провокационный ролик сделали сознательно, чтобы вызвать недовольство у определенных людей. У потребителей мнения полярные. Кому-то ролик показался "прикольным", а кто-то возмутился. С точки зрения закона это однозначно нарушение: в рекламе использован непристойный жест, ролик формирует негативное отношение к жителям хрущевок, у одних детей создает комплекс неполноценности, у других - чувство превосходства от переезда в новое жилье, - ранее прокомментировал "РГ" рекламу руководитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов.