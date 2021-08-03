Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного за убийство супруги-модели фотографа Дмитрия Лошагина. По решению инстанции его могут освободить условно-досрочно (согласно ранее вынесенному приговору, ему осталось сидеть два года четыре месяца и 29 дней).

Напомним, в 2013 году известный на Урале fashion-фотограф во время пьяной ссоры свернул девушке шею, вывез тело за черту города, где попытался сжечь. Защита настаивала на том, что в деле много нестыковок, а результаты некоторых экспертиз сомнительны (в частности, невозможно установить точное время смерти). Октябрьский райсуд отпустил Лошагина на свободу, но позднее уже другой состав судей признал его виновным и приговорил к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

"Представитель прокуратуры на судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку вину свою осужденный так и не признал и не принес извинения семье погибшей жены. Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства. Но Чкаловский районный суд его удовлетворил", - рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

На данный момент судебный акт не вступил в законную силу: у прокуратуры есть десять на то, чтобы изучит постановление на предмет оснований для его обжалования.