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03.08.2021 14:44
Рубрика: Культура

Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале для Netflix "Анна К"

Текст: Сусанна Альперина

После того, как в интернете пользователи устроили свой собственный кастинг на роль Алексея Вронского в первом оригинальном российском проекте для Netflix "Анна К", ситуация зашла в тупик. Было названо немало громких имен, лидировал Иван Янковский. Говорили, что это может быть Милош Бикович, Данила Козловский, Антон Хабаров и Риналь Мухаметов.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Но вот тихо и изящно в своем Instagram аккаунте Netflix объявил исполнителя главной роли. И выложил фотографию, где актер восседает на лошади (можно предположить, что это Фру-Фру). Имя артиста Роман Васильев. Большинство его видели в роли робота-дворецкого в сериале "Лучше, чем люди". Меньшинство, в том числе и автор этих строк, на него смотрели еще и в сериале "Идентификация" Владлены Санду. Красив, хорошо сложен. Очков актеру добавляет и МХАТовская школа - окончил курс Виктора Рыжакова. Также Васильев снимался в таких проектах, как "Девочки не сдаются", пятом сезоне "Ищейки".

Фильмография пока небогата, но уже, что называется, завтра или сегодня после полуденного сна, Васильев проснется знаменитым. Еще бы - ему предстоит сыграть главную роль вместе со Светланой Ходченковой.

В сериале "Анна К" играют и другие именитые артисты - Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов, Татьяна Догилева и другие. В общем - пусть вначале сыграет, а там посмотрим. И стоит отметить, что проект - шанс проявить себя для еще одной молодой актрисы. Дебютантка Даша Верещагина - в роли Кити Щербацкой.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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