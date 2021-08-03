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Стартует экспедиция Плавучего университета Института океанологии РАН и МФТИ в Арктику

03.08.2021 / 15:13

6 августа в Год науки и технологий на борту научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" стартует экспедиция Плавучего университета Института океанологии РАН и Московского физико-технического института (МФТИ) в Арктику. Молодые ученые изучат причины потепления климата, пластиковое загрязнение в Арктике и проведут комплекс исследований в области гидрофизики, гидрохимии, гидробиологии, метеорологии, ветрового волнения и дистанционного зондирования.

Фото: Валерий Иркашев
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Ключевые научные работы пройдут в Карском море, устьях рек Обь, Енисей и Пясина; проливах Карские Ворота и Вилькицкого и глубоководные желоба Святой Анны и Воронина.

В экспедиции участвуют 32 студента и аспиранта из МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, РГГМУ, МИРЭА, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, СевГУ, ИФА РАН. Сразу после экспедиции студентов ожидает защита научных проектов в Музее Мирового океана в Калининграде. Совместная работа студентов и ученых рейсом не закончится - собранный материал ляжет в основу научных публикаций, а с полученными результатами студенты выступят на научных конференциях.

Научно-образовательная программа Плавучий университет Института океанологии РАН ("Плавучий университет ИО РАН") представляет годовой цикл, включающий научную школу, полевые исследования, публикацию и выступление с полученными результатами. Подобный подход помогает внедрить начинающих специалистов в действующие научные лаборатории для дальнейших совместных работ, а привлечение к программе молодых ученых в качестве руководителей позволяет повысить их собственные профессиональные навыки и обогатить научные лаборатории новыми студентами-аспирантами, из которых впоследствии могут вырасти высококлассные специалисты-океанологи.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Фонда целевого капитала МФТИ и проходит в рамках объявленного в 2021 г. Года науки и технологий, а также входит в перечень мероприятий, включенных в план председательства России в Арктическом совете в 2021-2023гг.

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Фото: @novitskiy_is/instagram.com

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