Распоряжение главы Удмуртской Республики от 3 августа 2021 года № 179-РГ "О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики"

1. Внести в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ "О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики" изменение, изложив его в следующей редакции:





"О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", в связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - новая коронавирусная инфекция):

1. Ввести с 18 марта 2020 года впредь до особого распоряжения на территории Удмуртской Республики режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить (ограничить) деятельность следующих находящихся на территории Удмуртской Республики организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей:

1) с 28 марта 2020 года до особого распоряжения проведение физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан за исключением случаев, установленных настоящим распоряжением.

Допускается организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;

2) оказание услуг по предоставлению кальянов для курения, в том числе доставку кальянов на дом, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому;

3) до особого распоряжения проведение мероприятий культурно-просветительского, культурно-развлекательного характера с очным присутствием граждан на открытых площадках, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан при невозможности обеспечения соблюдения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, и без согласования с органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого планируется их проведение, в том числе проведение на открытых площадках развлекательных мероприятий, концертов, представлений с организованными местами для проживания в палатках зрителей в местах проведения данных мероприятий;

4) с 3 августа 2021 года до особого распоряжения оказание услуг общественного питания в предприятиях общественного питания, не имеющих полного технологического цикла производства, с 22.00 часов до 10.00 часов (за исключением обслуживания на вынос).

3. Разрешить:

1) деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку на этапах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства, а также в группах "Т-5" и "Т-4" тренировочного этапа, деятельность профессиональных спортивных клубов, осуществление тренировочного процесса спортивных сборных команд Удмуртской Республики и членов спортивных сборных команд Российской Федерации;

2) деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеских спортивных школ и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, осуществление спортивной подготовки на всех этапах, тренировочного процесса спортивных сборных команд Удмуртской Республики и членов спортивных сборных команд Российской Федерации;

3) с 10 февраля 2021 года организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, проводить официальные мероприятия молодежной направленности на открытом воздухе, помещениях всех типов и иных объектах, предназначенных для проведения мероприятий молодежной направленности, без ограничения по количеству участников, за исключением участников, достигших возраста 65 лет и старше, при условии соблюдения требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных для объектов спорта, питания и размещения участников Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20.3.1 "Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года, загрузки трибун зрителями в объеме не более 75 процентов от их вместимости, а в случае отсутствия трибун и возможности свободного посещения указанных в настоящем пункте мероприятий - исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;

4) с 10 февраля 2021 года проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в целях развития физической культуры и спорта, на открытом воздухе, объектах спорта (спортивных сооружениях) всех типов и иных объектах, предназначенных для проведения физкультурно-спортивных мероприятий, без ограничений по количеству участников, за исключением участников, достигших возраста 65 лет и старше, при условии соблюдения требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года, загрузки трибун зрителями в объеме не более 75 процентов от их вместимости, а в случае отсутствия трибун и возможности свободного посещения указанных выше мероприятий - исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;

5) деятельность хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики, осуществляющих коммерческую деятельность в сфере физической культуры и спорта, фитнес-центров, при условии организации индивидуальных и групповых занятий с соблюдением Методических рекомендаций по организации работы фитнес-клубов МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1 "Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года;

6) деятельность Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по организации выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - ВФСК ГТО);

7) деятельность музеев, библиотек;

8) с 29 июня 2020 года деятельность театрально-концертных и культурнодосуговых государственных и муниципальных учреждений (за исключением осуществления ими деятельности в части проведения зрелищных и других массовых мероприятий);

9) работу плоскостных спортивных сооружений для проведения гражданами индивидуальных открытых тренировок, пробежек, занятий скандинавской ходьбой, велопрогулок, индивидуальных или групповых занятий спортом;

10) с 2 июля 2020 года работу учреждений, осуществляющих дополнительное образование детей;

11) с 2 июля 2020 года работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

12) посещение гражданами парков культуры и отдыха в целях прохода, прогулок и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также в иных случаях, на которые не распространяются ограничения, установленные настоящим распоряжением, с соблюдением установленных им требований;

13) деятельность бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики "Государственный зоологический парк Удмуртии";

14) до особого распоряжения проведение культурно-массовых, мероприятий на открытом воздухе (на территории, отведенной для проведения мероприятия, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра), за исключением проведения на открытых площадках развлекательных мероприятий, концертов, представлений с организованными местами для проживания в палатках зрителей в местах проведения данных мероприятий, при условии обеспечения организаторами мероприятий по соблюдению требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе:

обеспечения разделения потоков зрителей (посетителей, участников) мероприятий на входе и выходе (с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра между людьми);

обеспечения использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) как самими организаторами, так и зрителями и (или) принятия других необходимых мер по недопущению нахождения на территории, отведенной для проведения мероприятия, граждан, у которых отсутствуют маски или иные их заменяющие изделия;

обеспечения измерения температуры тела зрителей мероприятий, сотрудников организаций, обеспечивающих проведение мероприятий, на входе на территорию, отведенную для проведения мероприятия, с обязательным отстранением от участия в мероприятии лиц с повышенной температурой тела;

обеспечения соблюдения социальной дистанции 1,5 метра, в том числе при рассадке зрителей (посетителей, участников);

обеспечения ограничения посещения мероприятий гражданами младше 18 лет и старше 65 лет;

15) с 1 июля 2020 года деятельность санаторно-оздоровительных учреждений, имеющих лицензии на медицинскую деятельность;

16) с 12 июля 2020 года деятельность организаций, осуществляющих организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях, профильных сменах, отрядах, проводимых на базе образовательных организаций, для детей, в том числе членов детских и молодежных общественных объединений, при условии выполнения методических рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 мая 2020 года № МР 3.1/2.4.0185-20;

17) с 1 июля 2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере водного транспорта;

18) с 10 февраля 2021 года деятельность театров, концертных залов, домов культуры, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов (кинотеатров, кинозалов);

19) с 10 февраля 2021 года присутствие родителей в качестве зрителей при проведении спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

20) с 10 февраля 2021 года осуществление в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, дополнительного образования детей с привлечением тренеров, педагогов из других организаций;

21) с 24 марта 2021 года Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики проведение плановых проверок страховых медицинских организаций и медицинских организаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования.

4. Установить, что:

1) до особого распоряжения деятельность объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) в городе Ижевске, осуществляется с учетом положений Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20. 3.1 "Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года;

2) до особого распоряжения работа спортивных сооружений (объектов спорта), использование которых необходимо для обеспечения деятельности, разрешенной в соответствии с настоящим распоряжением, осуществляется при условии проведения генеральной уборки таких объектов, с применением дезинфицирующих средств, соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 1,5 м, и при условии соблюдения требований, содержащихся в Методических рекомендациях МР 3.1/2.1.0184-20.3.1 "Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года;

3) до особого распоряжения организация тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО гражданами осуществляется в группах с численностью не более 20 человек;

4) до особого распоряжения проведение гражданами индивидуальных открытых тренировок, пробежек, занятий скандинавской ходьбой, велопрогулок, индивидуальных или групповых занятий спортом на плоскостных спортивных сооружениях осуществляется с соблюдением социальной дистанции не менее 3 метров;

5) до особого распоряжения прогулки с грудными детьми в закрытой коляске осуществляются гражданами с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

6) до особого распоряжения деятельность театров, концертных залов, домов культуры, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов (кинотеатров, кинозалов), разрешается в соответствии с требованиями, установленными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.13597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", настоящим распоряжением, с соблюдением Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 27 мая 2020 года, Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 21 июля 2020 года, а также при условии выполнения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе проведения комплекса следующих противоэпидемических мероприятий:

обеспечения одновременного присутствия посетителей не более 75 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия;

обеспечения рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции не менее 1 метра. Указанные ограничения не распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи;

реализации билетов преимущественно бесконтактным способом с использованием автоматов по продаже билетов, мобильных приложений по продаже билетов и т.д.;

осуществления контроля билетов при входе в зал по возможности бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов и аналогичных устройств;

обеспечения принятия мер, направленных на исключение возможности скопления зрителей у входов в залы, гардеробные, буфеты и т.д.;

обеспечение разобщения потоков зрителей, соблюдения ими социального дистанцирования не менее 1,5 метра в фойе и других местах общего пользования. Указанные ограничения не распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи;

недопущения контактов зрителей с артистами (запрет на выход зрителей на сцену, выход артистов в зрительный зал, вручение цветов, подарков и пр.);

запрета на проведение в помещениях развлекательных мероприятий (программ) для зрителей до и после спектаклей, концертов, представлений;

7) до особого распоряжения проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается при условии выполнения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе:

при проведении мероприятия количество зрителей не может превышать 75 процентов от общей вместимости объекта спорта (спортивного сооружения) при условии соблюдения социального дистанцирования;

обеспечения рассадки зрителей с соблюдением социальной дистанции не менее 1 метра. Указанные ограничения не распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи. В зрительских зонах без сидений обеспечить нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра. Количество зрителей должно позволять им соблюдать социальную дистанцию в зрительской зоне;

обеспечения проведения бесконтактного контроля температуры тела и визуального осмотра участников и зрителей с отстранением от входа и участия в мероприятии лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций;

обеспечения разобщения потоков зрителей, соблюдения ими социального дистанцирования не менее 1,5 метра в местах общего пользования. Указанные ограничения не распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи;

обеспечения контроля за использованием участниками и зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в течение всего времени пребывания на объекте спорта, за исключением участников в период соревновательной деятельности;

осуществления контроля входных билетов по возможности бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов и аналогичных устройств;

8) с 15 июля 2020 года до особого распоряжения деятельность пансионатов, домов отдыха и иных санаторно-курортных организаций (санаториев) осуществляется при условии выполнения Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20 мая 2020 года. Нахождение детей в указанных в настоящем подпункте учреждениях допускается при условии сопровождения их родителем (родителями), за исключением случаев направления детей в учреждения, перечисленные в подпункте шестнадцатом пункта 3 настоящего распоряжения;

9) с 1 сентября 2020 года деятельность образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляется в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

10) с 15 июля 2020 года деятельность СПА-салонов, соляриев, массажных салонов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, осуществляется при условии соблюдения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в указанной сфере, требований, установленных Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0181-20 "Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждёнными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственном санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года.

5. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям:

1) обеспечить с целью защиты работников от новой коронавирусной инфекции выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2, от 31 января 2020 года № 3, от 2 марта 2020 года № 5, от 13 марта 2020 года № 6, от 18 марта 2020 года № 7, от 30 марта 2020 года № 9, Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 мая 2020 года, Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли", утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 июня 2020 года, рекомендаций от 20 апреля 2020 года № 02/7376-2020-24 по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19, иных актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

2) обеспечить расширение возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям (для торговых сетей и иных организаций розничной торговли);

3) обеспечить работников организаций, задействованных в доставке товаров потребителям (курьеров), средствами индивидуальной защиты;

4) обеспечить соблюдение иных требований, указанных в письме Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24;

5) обеспечить:

а) перевод на дистанционный режим работы не менее 30 процентов от общего количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье непосредственное присутствие на рабочем месте не обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования хозяйствующего субъекта.

При определении количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции;

б) обязательный перевод работников, относящихся к категориям лиц, указанным в подпункте 3 пункта 10 настоящего распоряжения, на дистанционную работу, а в случае невозможности - оформление времени простоя беременным женщинам по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, а для лиц в возрасте 65 лет и старше и лиц с хроническими заболеваниями - размещение с минимальными контактами с иными лицами в помещениях, оснащенных бактерицидными облучателями - рециркуляторами воздуха.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

6) рекомендуется обеспечить установление между стационарными рабочими местами разделительных перегородок при невозможности обеспечения между работниками соблюдения социального дистанцирования;

7) обеспечить установку на территории работодателя устройств для дезинфекции рук;

8) в случае проживания работников в общежитиях коридорного типа и выявления среди них заболевания новой коронавирусной инфекцией расселить за свой счет в помещения некоридорного типа работников с выявленной инфекцией, проходящих амбулаторное лечение, а также работников, контактировавших с заболевшим;

9) деятельность которых не приостановлена и обуславливает совместное пребывание граждан (посетителей, клиентов), обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

10) обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на принадлежащих им объектах, территориях и в транспортных средствах;

11) проводить регулярное (каждые два часа) проветривание служебных помещений в местах нахождения людей;

12) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами, перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых, выход за территорию, принадлежащую организации, индивидуальным предпринимателям, перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с исполнением трудовых, служебных обязанностей;

13) при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах работника, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

14) организовать (по возможности) применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;

15) обеспечить контроль вызова работнику, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция, врача для оказания первичной медицинской помощи на дому;

16) обеспечить контроль за соблюдением самоизоляции на дому до получения результатов теста на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции работниками, указанными в пункте 8 настоящего распоряжения;

17) организовать информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня;

18) обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;

19) неукоснительно исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанные применительно к соответствующим видам организаций или деятельности;

20) не допускать превышения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в соответствующем помещении (на территории) или на мероприятии, установленных настоящим распоряжением и иными актами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иными актами уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

21) обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях не менее трех раз в день с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

22) принимать иные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия исходя из особенностей организации деятельности;

23) оказывающим услуги пассажирских перевозок и перевозок на такси, дополнительно обеспечить выполнение следующих требований:

а) обеспечить ежедневную дезинфекцию салонов транспортных средств и мест массового пребывания граждан;

б) не допускать к работе сотрудников без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

в) не допускать посадку и нахождение в салоне общественного пассажирского транспорта и такси пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). В случае отсутствия таких средств индивидуальной защиты у пассажира, не предоставлять услугу по перевозке;

г) обеспечить контроль за наличием у пассажиров средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

24) обслуживающих жилой фонд, дополнительно обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования (подъездах, лифтах и др.) с подтверждением их проведения, позволяющим оценить объем и качество проведенных дезинфекционных мероприятий.

6. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, иные государственные органы Удмуртской Республики и подведомственные им государственные учреждения Удмуртской Республики -обязать, а территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, организациям независимо от формы собственности - рекомендовать:

1) принять необходимые меры по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников с учетом рекомендаций, направленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в письме от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27;

2) отменить командирование работников за пределы Российской Федерации;

3) в случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к работе работников, указанных в пункте 8 настоящего распоряжения, а также лиц, контактировавших с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, на весь период изоляции (14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей), начиная с даты прибытия на территорию Удмуртской Республики или контакта с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

4) в случае возвращения работников на территорию Российской Федерации, выезжавших в отпуск либо по иным личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней, начиная со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики;

5) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней);

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

7) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей;

8) участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

9) провести (обеспечить проведение) дезинфекцию общественных пространств, элементов дорожной сети, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов, остановочных пунктов, а также подъездов многоквартирных домов в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции;

10) индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от организационно-правовой формы проводить дезинфекцию производственных, офисных и складских помещений, транспортных средств, зданий аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, таксомоторных парков в соответствии с утвержденными графиками по профилактической дезинфекции.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике:

1) создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных образований в Удмуртской Республике;

2) с 1 июня 2020 года до особого распоряжения приостановить проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке;

3) ограничить максимальное количество лиц, присутствующих на государственной регистрации заключения брака, до 40 человек (за исключением сотрудников органа ЗАГС);

4) в случае государственной регистрации заключения брака у граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин производить государственную регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак;

5) после проведения каждой государственной регистрации заключения брака проводить уборку помещений органа ЗАГС с применением дезинфицирующих средств;

6) производить государственную регистрацию заключения брака при условии соблюдения лицами, присутствующими на государственной регистрации заключения брака, социальной дистанции не менее 1,5 метра, использования ими масок или иных их заменяющих изделий, за исключением лиц, вступающих в брак.

8. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывшим в Удмуртскую Республику:

1) выполнять требования по изоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики.

По решению руководителей организаций и учреждений, в том числе индивидуальных предпринимателей и органов власти, а также прикомандированных к ним лиц требования по изоляции в домашних условиях, указанные в настоящем подпункте, могут не применяться в отношении руководителей и сотрудников таких организаций и учреждений и при условии соблюдения указанными лицами санитарно-эпидемиологических требований, установленных на территории Удмуртской Республики;

2) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний, либо в случае любого иного ухудшения состояния здоровья незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций).

9. Обязать граждан, совместно проживающих в период изоляции с гражданами, указанными в пункте 8 настоящего распоряжения, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому либо в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

10. Обязать:

1) с 31 марта 2020 года граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) с 31 марта 2020 года органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан информировать работодателей:

а) о наличии хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

б) о наличии заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени;

в) о наличии беременности;

г) о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции, пневмонии у них или у лиц, совместно проживающих с ними;

4) граждан соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателями;

5) с 17 ноября 2020 года граждан, перечисленных в подпункте 3 настоящего пункта, а также граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания), в том числе жилых и садовых домов, за исключением случаев:

а) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, граждан, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

в) передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом;

6) с 11 сентября 2020 года граждан использовать маски или иные их заменяющие изделия:

при посещении объектов, где приобретаются товары (выполняются работы, оказываются услуги);

при совершении поездок в общественном транспорте, включая такси;

при нахождении на остановочных пунктах общественного транспорта, в зданиях железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, автовокзалов и автостанций;

при посещении государственных органов и органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждений;

при посещении культовых помещений, зданий и сооружений;

в иных местах массового пребывания людей, на парковках, в лифтах;

7) с 11 сентября 2020 года государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц, которым принадлежат на праве собственности или ином праве объекты (территории, помещения, транспортные средства), в которых (с использованием которых) осуществляются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Объекты), принять меры, направленные на обеспечение исполнения гражданами требований по использованию масок или иных их заменяющих изделий, в том числе:

а) обеспечить информирование посетителей об установленных подпунктом 6 настоящего пункта требованиях по использованию гражданами масок или иных их заменяющих изделий при нахождении (посещении) на Объектах.

Информирование о данных требованиях осуществляется путём вывешивания доступных для любого посетителя в любое время информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов, а также нанесения соответствующих предупредительных надписей на стендах на русском языке перед входом на Объекты. Соответствующие лица и организации вправе в дополнение к вышеуказанным способам доводить информацию о данных ограничениях иными способами, не запрещенными законодательством;

б) торговые сети и иные организации розничной торговли обеспечить масками или иными их заменяющими изделиями граждан, у которых при входе в торговый объект отсутствуют маски или иные их заменяющие изделия, и (или) принять другие необходимые меры, направленные на защиту граждан, находящихся на Объектах, от распространения новой коронавирусной инфекции;

в) при обнаружении на Объектах граждан без масок или иных их заменяющих изделий, предложить гражданам воспользоваться маской или иными её заменяющими изделиями или покинуть Объекты, а в случае отказа гражданина незамедлительно уведомить органы внутренних дел о факте нахождения такого гражданина на Объектах;

8) граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания), в том числе жилых и садовых домов, за исключением случаев:

а) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, граждан, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

в) передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;

9) организаторов культурно-массовых мероприятий не позднее, чем за 20 календарных дней до начала мероприятия уведомить орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого планируется проведение мероприятия, о намерении проведения мероприятия в установленные сроки;

10) органы местного самоуправления при поступлении уведомления о проведении культурно-массового мероприятия не позднее чем через 3 рабочих дня рассмотреть на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в муниципальном образовании возможность проведения данного мероприятия с учетом складывающейся санитарно-эпидимиологической ситуации на территории муниципального образования.

11. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:

1) обеспечить работу медицинских организаций в условиях противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего распоряжения;

3) принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, по организации изоляции граждан в условиях обсерватора, по отбору биологического материала для исследования и направления его для исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике";

4) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала;

5) обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции;

6) обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

7) обеспечить распространение в медицинских организациях, образовательных организациях и организациях социального обслуживания населения информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции и их публикацию в средствах массовой информации;

8) совместно с Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции;

9) обеспечить непрерывное медицинское наблюдение за лицами, изолированными в обсерваторах;

10) обеспечить соблюдение требований по медицинскому наблюдению и забору материала у лиц, изолированных в обсерваторах;

11) обеспечить соблюдение требований к организации работы обсерваторов и дезинфекционным мероприятиям;

12) усилить контроль за соблюдением маршрутизации пациентов с внебольничными пневмониями, а при ухудшении эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, рассмотреть возможность частичного перевода коечного фонда для лечения больных с внебольничной пневмонией бюджетных учреждений здравоохранения, расположенных в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике, в режим функционирования инфекционного стационара;

13) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции, пневмоний в соответствии с актами уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

14) в целях оперативной организации проведения противоэпидемических мер приравнять к приоритету первого уровня проведение лабораторных исследований работников образовательных организаций при проявлении респираторных симптомов.

12. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики:

1) организовать в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан:

ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела проживающих в них воспитанников и граждан;

в случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь;

2) с 8 июня 2021 года снимать дополнительные ограничительные мероприятия в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан с учетом противоэпидемической обстановки и вакцинации проживающих граждан и персонала указанных организаций;

3) до снятия дополнительных ограничительных мероприятий в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан:

обеспечить ограничение доступа на территорию и в помещения указанных организаций посторонних лиц и транспортных средств;

обеспечить круглосуточное пребывание всего персонала указанных организаций на своих рабочих местах с возможностью проживания в этих организациях;

обеспечить своевременное проведение комплекса необходимых противоэпидемических мер при каждом случае заболевания новой коронавирусной инфекцией;

совместно с Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики обеспечить бесперебойное питание персонала в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

совместно с Министерством здравоохранения Удмуртской Республики обеспечить круглосуточное медицинское обслуживание граждан и персонала в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

обеспечить регулярное обследование на новую коронавирусную инфекцию работников в подведомственных организациях с круглосуточным пребыванием граждан, включая их тестирование;

совместно с Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике (по согласованию) обеспечить комплекс ограничительных мер на территории и в помещениях подведомственных Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики стационарных организаций с круглосуточным пребыванием граждан;

4) совместно с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике внести предложения об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, организовать, при необходимости, совместно с общественными организациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

13. Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

1) организовать информирование родителей о нежелательности поездок за пределы Российской Федерации;

2) организовать сбор информации от родителей о планируемых поездках за пределы Российской Федерации (с указанием страны и сроков пребывания).

14. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить:

1) ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников;

2) в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от посещения организации с информированием медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

15. Предложить руководителям аптечных организаций в Удмуртской Республике независимо от формы собственности обеспечить наличие в аптечных организациях неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции и средств индивидуальной защиты.

16. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Удмуртской Республики обеспечить координацию действий государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике и организаций.

17. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Удмуртской Республике совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике и Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики:

1) обеспечить в установленном порядке проведение проверочных, контрольных и других мероприятий в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции;

2) в случае установления фактов нарушения санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством.

18. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики с применением вахтового метода, на период действия режима повышенной готовности в Удмуртской Республике:

1) организовать ежедневный медицинский осмотр, включающий измерение температуры тела сотрудников, в том числе на стационарных контрольно-пропускных постах, обеспечивающих допуск на территорию осуществления рабочей деятельности, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с респираторными симптомами и незамедлительным вызовом к ним медицинского работника;

2) исключить доступ работников, проживающих в вахтовых поселках, в населенные пункты Удмуртской Республики, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью по показаниям медицинского работника;

3) осуществлять доставку работников от мест постоянного и временного проживания (в том числе вахтовых поселков) к месту осуществления производственной деятельности без промежуточных остановок в населенных пунктах Удмуртской Республики с последующей дезинфекцией использованного транспорта, исключая использование общественного транспорта;

4) обеспечить контроль за перемещением работников, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом, на территории Удмуртской Республики и за её пределами (въезд, выезд), своевременно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике о фактах перемещения таких работников;

5) при необходимости оказания работникам экстренной медицинской помощи немедленно информировать федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике", осуществлять вызов медицинского работника к нему без посещения медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах Удмуртской Республики;

6) предусмотреть в журнале организации работ (общем журнале работ) ежедневное ведение списков работников, прошедших указанный в настоящем пункте осмотр, с указанием его результата;

7) обеспечить сотрудников питанием, средствами индивидуальной защиты, ежедневную дезинфекцию служебных помещений, служебного жилищного фонда сотрудников, мест временного проживания сотрудников;

8) обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств для проведения текущей уборки помещений на 21 календарный день;

9) разработать инструкции по действию персонала в случае выявления больного (с подозрением) новой коронавирусной инфекцией;

10) укомплектовать техническими средствами обеззараживания воздуха все административные помещения;

11) в столовых (пищеблоках) обеспечить введение усиленного противоэпидемического режима (усиленный дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций, масочный режим, УФ-обеззараживание воздуха) в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14 февраля 2020 года № 02/2230-2020-32 по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания, пищеблоках образовательных организаций;

12) выделить отдельные помещения для заболевших работников, а также отдельные помещения для работников, прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также работников, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику;

13) обеспечить изоляцию сотрудников, имеющих симптомы ОРВИ;

14) обеспечить изоляцию работников, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики вахтовым методом и прибывших на территорию Российской Федерации после 30 марта 2020 года и в дальнейшем прибывших в Удмуртскую Республику, а также работников, прибывших (вернувшихся) с территорий субъектов Российской Федерации в Удмуртскую Республику, сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Удмуртской Республики, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

Изоляция сотрудников осуществляется в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) либо в помещениях, указанных в подпункте 12 настоящего пункта.

19. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в случае выявления систематических нарушений работодателями требований настоящего распоряжения направить предложения о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них) всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, при осуществлении которых были выявлены нарушения.".

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов







