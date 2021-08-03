В минский прокат выходит фильм "На последнем дыхании"

5 августа на экраны Минска выходит один из важнейших фильмов прародителя новой "французской волны" "На последнем дыхании" Жана-Люка Годара с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли.

Демонстрироваться в кинотеатрах Минска будет 4К-реставрация, подготовленная к 60-летнему юбилею фильма. Все сеансы пройдут с русскими субтитрами. Годар - поклонник русской культуры. В своем фильме "Образ и речь", который был показан на 71-м Каннском кинофестивале, режиссер отдал дань гению Федора Достоевского, которому в этом году исполняется 200 лет и чье родовое имение находится в Достоево под белорусским Брестом.

Сюжет "На последнем дыхании" основан на газетной заметке о реальном преступлении, совершенном в 1952 году. Мелкий жулик угоняет машину и убивает преследующего его полицейского, но на след выходит полиция…

"На последнем дыхании" - полнометражный дебют Жан-Люка Годара, ставший манифестом французской "новой волны". Годар переписал правила кино за счет скачущего монтажа и многочисленных отсылок и цитат. Необычная форма монтажа позволила создать эффект лихорадочно меняющегося мира и движущегося времени. Ручная камера оператора Рауля Кутара идеально схватила атмосферу Парижа. Вместе они потом создали 17 фильмов. Над сценарием работали выдающиеся кинодеятели Франсуа Трюффо и Клод Шаброль.

Годар за этот фильм удостоился "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале в 1960 году. С тех пор фильм стал учебником по новаторскому киноязыку.