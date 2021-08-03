За новым Toyota Land Cruiser 300 придется постоять в очереди больше года

В начале августа в Японии стартовали продажи нового Toyota Land Cruiser 300. Автомобиль оказался чрезвычайно популярен: спрос превышает предложение, и уже сейчас очередь на покупку внедорожника растянулась более чем на год.

Предварительный приём заявок на покупку LC 300 стартовал в начале июля. Желание купить выразили более 20 тысяч клиентов по всему миру, после чего компания приостановила заключение договоров. В Toyota заподозрили, что шквальный спрос спровоцирован в том числе интересом "перекупов". Тогда дилеры получили образцы соглашения, которое подписывается клиентами: согласно документу, на перепродажу внедорожника в течение года действует запрет.

Журнал Mag-X пишет, что Toyota намерена в ближайшее время провести ревизию книги заказов: возможно, что некоторые клиенты передумали покупать Land Cruiser 300.

В России продажи нового Toyota Land Cruiser 300 стартовали 22 июля 2021 года. Пока можно купить модель, оснащённую бензиновым двигателем мощностью 415 л.с. и 10-ступенчатой АКП. Напомним, что внедорожник также может быть укомплектован дизельным V6 3.3 литра, но пока до нас такие комплектации не добрались.

Цены на LC 300 в России лежат в диапазоне от 5 613 000 до 7 665 000 рублей.