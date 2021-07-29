Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.07.2021 10:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota объяснила, почему запретила перепродавать новый Land Cruiser 300

Текст: Константин Руссов

Не так давно "РГ" рассказывала, что в Японии Toyota запретила перепродажу нового Land Cruiser 300 в течение 12 месяцев после покупки. С клиентами подписывается соглашение, в котором покупатель дает обещание не перепродавать автомобиль. В случае нарушения обязательства Toyota откажется от будущих сделок с этим лицом или компанией.

Фото: аукционный дом Bonhams
Форрест Гамп продает свою уникальную Toyota

Японская марка объяснила, почему пошла на этот шаг. Комментарий опубликован журналом mag-x.jp.

"Популярность флагманского Toyota Land Cruiser простирается далеко за пределы Японии, и мы обеспокоены тем, что внедорожники сразу после покупки отправляются за границу, в частности в те страны, в которых действуют ограничения на импорт техники", - объяснили в Toyota.

В Toyota подтвердили информацию о том, что каждый дилер получил образец письменного соглашения о запрете перепродажи купленного автомобиля. Документ подписывается клиентом, но может пострадать и дилер - его могут обвинить в причастности к нарушению закона об иностранной валюте и внешней торговле. Более того, если уличён один дистрибьютор, то проверка будет проводиться по отношению ко всей сети.

"Мы понимаем, что это будет серьёзной проблемой для дилеров и Toyota Motor", - прокомментировали в компании.

В России старт продаж нового Toyota LC 300 состоялся 22 июля 2021 года. В настоящее время внедорожник предложен в трёх комплектациях с 415-сильным бензиновым V6 и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цена - от 5 613 000 рублей.

#Toyota