Toyota объяснила, почему запретила перепродавать новый Land Cruiser 300

Не так давно "РГ" рассказывала, что в Японии Toyota запретила перепродажу нового Land Cruiser 300 в течение 12 месяцев после покупки. С клиентами подписывается соглашение, в котором покупатель дает обещание не перепродавать автомобиль. В случае нарушения обязательства Toyota откажется от будущих сделок с этим лицом или компанией.

Японская марка объяснила, почему пошла на этот шаг. Комментарий опубликован журналом mag-x.jp.

"Популярность флагманского Toyota Land Cruiser простирается далеко за пределы Японии, и мы обеспокоены тем, что внедорожники сразу после покупки отправляются за границу, в частности в те страны, в которых действуют ограничения на импорт техники", - объяснили в Toyota.

В Toyota подтвердили информацию о том, что каждый дилер получил образец письменного соглашения о запрете перепродажи купленного автомобиля. Документ подписывается клиентом, но может пострадать и дилер - его могут обвинить в причастности к нарушению закона об иностранной валюте и внешней торговле. Более того, если уличён один дистрибьютор, то проверка будет проводиться по отношению ко всей сети.

"Мы понимаем, что это будет серьёзной проблемой для дилеров и Toyota Motor", - прокомментировали в компании.

В России старт продаж нового Toyota LC 300 состоялся 22 июля 2021 года. В настоящее время внедорожник предложен в трёх комплектациях с 415-сильным бензиновым V6 и 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цена - от 5 613 000 рублей.