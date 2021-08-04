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04.08.2021 17:32
Рубрика: В мире

Беларусь обвинила Евросоюз в скотском отношении к мигрантам

Текст: Юрий Сизов

События последних недель дают основания утверждать, с тревогой констатировал в среду государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, что в Европейском союзе "к мигрантам относятся как к скотам, избивая их и лишая нормальных общечеловеческих условий".

Фото: EPA
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В беседе с журналистами госсекретарь акцентировал их внимание, что в последнее время возрастает и поток негативной информации, в которой РБ пытаются упрекнуть чуть ли не в потворстве нелегальной миграции. В этой связи он поставил под сомнение справедливость подобных обвинений, предложив европейским партнерам внимательней заглянуть "в корень вопроса, поискать истинные причины увеличения потока нелегальной миграции на западном направлении".

Он напомнил, что именно страны коллективного Запада под предлогом привнесения демократических ценностей ввергли в состояние войны многие страны Ближнего Востока, которые некогда процветали: "Свергают лидеров, разрушают города, экономику. Конечно же, мирное население пытается найти те страны, где этого нет", - отметил госсекретарь.

Однако к вынужденным мигрантам, по его словам, в европейских странах стали относиться как когда-то в концлагерях к военнопленным. "Их загоняют на закрытые территории, которые обносят колючей проволокой, содержат в нечеловеческих условиях. Обливают из водометов, травят газом для того, чтобы люди, которые начинают возмущаться, замолчали", - перечислил факты Александр Вольфович.

Более того, он подчеркнул, что с территории сопредельных стран людей насильно выталкивают на территорию Беларуси, зная о том, как надежно в республике осуществляется охрана государственной границы. "То есть они, по сути, толкают мирных людей живым щитом на пограничников. Перед этим избивают их до полусознательного состояния, забирают документы. Не считаются ни с чем - женщины, дети. Где же здесь демократические ценности, о чем можно говорить?", - задал риторические вопросы госсекретарь Совбеза.

Напомнил он и о вопиющем факте, когда пограничным нарядом был обнаружен пришедший с территории Литвы гражданин Ирака. "Человек был избит до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался", - подчеркнул госсекретарь.

Кстати, по информации БЕЛТА, в среду белорусским "пограничным нарядом была выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак". Как уточнили в погранкомитете, пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения Беларуси.

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