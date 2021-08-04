Белорусские ученые нашли замену дорогостоящим металлам

Твердый материал со свойствами стекла и графита "в одном флаконе" удалось произвести белорусским следователям. Более того, ученые БГУ уже начали производить термостойкий аналог дорогостоящим металлам, который в паспорте о своем рождении записан как стеклоуглерод СТУ-1000. Его создают путем контролируемого пиролиза термореактивных пластмасс в безкислородной среде.

Уникальность научной разработки, пояснили ее создатели, состоит в соединении в одном материале таких качеств, как электропроводность, газонепроницаемость и термическая стабильность. Уже первые испытания в лабораторных условиях подтвердили устойчивость стеклоуглерода в химически "неактивной" атмосфере при температурах до 1100 градусов.

А при использовании в вакууме в качестве подложки новый материал сохраняет свои характеристики вплоть до температуры 3000 градусов. При этом он не плавится и не разрушается, констатировали вузовские специалисты.

Столь универсальный набор технических характеристик, подчеркнули они, делают его аналогом дорогостоящим металлам. А это позволяет его использовать для производства емкостей лабораторного и металлургического оборудования, химически стабильной посуды и электродов.

Как известно, белорусский университет специализируется на создании уникальных деталей небольших по запросам образовательных учреждений и малых предприятий. Кстати, первые партии стеклоуглерода выпускаются под заказ не только для научно-исследовательских лабораторий республики, но и Союзного государства. А в перспективе планируется увеличивать объемы его производства и расширять рынок сбыта.

Над изготовлением материала, сообщает БЕЛТА, работали коллективы лаборатории наноэлектромагнетизма и физико-технической лаборатории Института ядерных проблем БГУ.