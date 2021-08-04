Как накормить 30 миллионов голодных

Россияне поддерживают идею фудшеринга и считают, что выбрасывать еду неэкологично. Но пока все равно выбрасывают.

По оценкам НИУ ВШЭ, в России в мусорных контейнерах ежегодно оказывается 17 млн тонн продуктов питания. Если представить, что кто-то позаботился бы о том, чтобы эта еда не испортилась и не пропала, это помогло бы прокормить 30 млн человек.

Среди молодежи - и западной, и нашей - сейчас растет мода на экологичное потребление: не покупать лишнее, а только то, что необходимо, не допускать остатков или излишков. При этом готовы ли мы делиться едой, тратя силы и время, вместо того, чтобы просто ее выбросить?

Этой проблемой занялись эксперты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Опрос, в котором участвовали две тысячи человек старше 18 лет, показал: с ситуацией, когда приходится что-то решать с лишними продуктами, сталкивается большинство. Печальный, хотя и ожидаемый факт: почти половина (48%) справляются с задачей просто - еду выбрасывают. Каждый третий (34%) так освобождается только от "плохих" (просроченных) продуктов, 2-3% - и от "хороших".

При этом услышанную в детстве заповедь "хлеб выбрасывать нельзя" нынче поддерживают далеко не все. Каждый третий (33%) о выброшенных продуктах не переживает, полагая, что может позволить себе купить новое и свежее. Впрочем, это не отменяет отрицательных оценок самой практики. 85% участников заявили, что так поступать невыгодно, 76% согласились, что причиняется вред окружающей среде, 92% убеждены, что к продуктам питания следует относиться бережно. То есть вроде на словах все правильно. А на практике - увы...

Правда, опрос показал также, что многие еду пытаются спасать. В основном тремя способами: скармливать животным, продлевать срок годности (замораживая, пуская в переработку и т.д.) и передавать другим людям.

Принцип "делиться надо" весьма распространен. Треть жителей России действуют через социальные каналы: относят неиспорченные продукты на работу, угощают коллег, предлагают проживающим отдельно родственникам, соседям, друзьям. В меньшей степени (от 5% до 2,5%) отдают нуждающимся "из рук в руки", через храмы или общественные организации, вешают пакеты на мусорных контейнерах. И уже заметный процент - 6,5% - находят сбыт через интернет. И это направление - фудшеринг - активно развивается: появляются мобильные приложения, группы в соцсетях.

"Пока фудшеринг в России относительно малозаметная практика. К тому же в последнее время его развитие затрудняется эпидемией, - считает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. - Однако наши расчеты показывают, что это очень перспективный тренд, который позволяет намного уменьшить потери еды. К тому же до пандемии фудшеринг между незнакомыми членами интернет-сообществ показывал хороший потенциал роста: в 2019 году 75% участников планировали в будущем оставаться в нем, а число желающих включиться превышало число отказавшихся почти в четыре раза".