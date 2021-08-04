"Космовэны" Hyundai Staria продают в России по космической цене

Компания Hyundai рассказала всё о новой модели Staria ещё в апреле. Полноразмерный минивэн, который прозвали "космическим" за его дизайн, появится в продаже на российском авторынке в четвёртом квартале. Но "космовэны" уже привезли для перепродажи в Москву и Воронеж.

Hyundai Staria отличаются по цене на 690 тысяч рублей и варианту исполнения салона. При этом оба экземпляра представлены с одинаковыми силовыми агрегатами.

У Staria из Воронежа стоимостью 4 810 000 рублей (пробег 50 км) в фарах сокращено количество блоков, в фонарях отсутствуют дополнительные секции, простые колесные диски. Минивэн выполнен в девятиместном формате. Интерьер автомобиля оборудован компактной мультимедиа и стандартным щитком приборов.

Staria из Москвы стоимостью 5 500 000 рублей (пробег 21 км) имеет крупную светодиодную светотехнику, литые диски оригинального дизайна, а также семиместный салон, огромный тачскрин и цифровую комбинацию приборов.

Полноприводные минивэны предлагаются с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. Мотор работает в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Фото: www.auto.ru