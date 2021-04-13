Hyundai рассказал все о новом "космовэне" Staria, который привезут в Россию

Компания Hyundai провела онлайн-презентацию новой модели Staria - минивэне с оригинальным дизайном и максимальной вместимостью салона 11 человек. "Российская газета" выяснила, когда автомобиль появится на нашем рынке и что ещё предложит марка.

Подробности и пакет официальных фото были опубликованы 18 марта 2021 года, а позднее появилась информация о моторах. Линейку силовых агрегатов подтвердили на прошедшей презентации Hyundai Staria и раскрыли характеристики.

Бензиновый атмосферный двигатель объёмом 3.5 литра и мощностью 272 л.с. (331 Нм) работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой, а для 177-сильного дизеля (431 Нм) доступна ещё и механическая трансмиссия.

Будут ли у Hyundai Staria версии с электрической силовой установкой или гибридные - на этот вопрос представители компании однозначно ответили, что планы на "озеленение" модели есть.

Также кроме минивэнов Staria и люкс-версии Staria Premium компания планирует выпустить линейку специального транспорта на базе модели: VIP-минивэн, автомобиль скорой помощи, фургон для кемпинга, а также коммерческие модификации. База будет одинаковой, и расстояние между ступицами будет таким же, как у выпущенного Staria: 3 273 мм.

Что касается аудитории Staria, то в Hyundai уверены, что количество прожитых лет никаким образом не характеризует вкусы человека, и новинка из той серии, что её либо принимаешь и восхищаешься, либо полностью отрицаешь.

Если в США Hyundai Staria не появится, то в России, как ранее сообщала "РГ", модель точно будет продаваться. Минивэн прибудет во втором квартале, но продажи стартуют только в четвёртом. Также стало известно, что компания планирует включить Staria в список моделей, доступных по подписке.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Фото: Пресс-служба Hyundai.