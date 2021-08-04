Лавров: У европейского регулятора нет вопросов к "Спутнику V"

Как обратил внимание глава МИД, "Спутник V" проходит "последовательную экспертизу" в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Весной представители агентства приезжали в Москву, посетили медучреждения, где проходят клинические испытания, побывали на производстве. "По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами", - отметил Лавров.

Министр напомнил, что российская вакцина используется почти в 70 странах мира, в том числе нескольких европейских. Однако градус агрессивной риторики в отношении "Спутника V" повышается со стороны отдельных представителей ЕС. "Если раньше говорилось о необходимости "соблюдать бдительность", то в последнее время не чураются и прямых призывов вообще не допускать проникновения "Спутника V" и привитых им иностранцев на территорию ЕС", - подчеркнул Лавров, добавив, что на любые конкретные вопросы российской стороной оперативно даются развернутые ответы.

"Отечественные вакцинные и лекарственные препараты - результат напряженной работы наших ученых. Научно-исследовательская база, подходы к вопросам эпидемиологии и организации здравоохранения формировались в нашей стране десятилетиями. Конечными результатами мы обязаны труду многих поколений. И сейчас наша готовность делиться этими достижениями - вклад России в обеспечение здоровья и благополучия всего человечества", - заявил глава МИД.

По его словам, РФ принимает активное участие в борьбе с пандемией, но сталкивается с "двойными стандартами". "Не секрет, что отсутствие официального одобрения Европейским агентством ряда западных антиковидных вакцин не помешало брюссельским чиновникам заключить с их производителями многомиллиардные контракты. Кроме того, Еврокомиссия изначально ограничила круг "избранных" поставщиков только компаниями из ЕС, США и Великобритании. Здесь отчетливо просматриваются признаки недобросовестной конкуренции", - отметил Лавров.