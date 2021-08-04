Менеджер МакSим: Она в бодром боевом настроении

38-летняя российская певица МакSим, вчера пришедшая в полное сознание, еще до конца не осознала, что была в коме полтора месяца. Об этом рассказала Яна Богушевская, пиар-менеджер Марины (настоящее имя артистки).

"Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно", - сообщила "СтарХиту" представительница певицы. По её словам, МакSим теперь "предстоит еще долгая терапия", ведь до полного выздоровления далеко.

Певица уже пообщалась по видеосвязи с дочками, с мамой и Маргаритой Соколовой, своим директором, которая также перенесла коронавирус.

Отмечена, что МакSим отключили от всех аппаратов, она "находится в полном сознании и дышит самостоятельно при помощи кислородной маски".

При этом Соколова заверяет, что Марина "хорошо выглядит, во всем слушается рекомендаций докторов и старается поскорее встать на ноги". "Она только начинает осознавать, что с ней произошло, что она была в коме так долго", - добавила директор, уточняя: "Марина - боец, не ноет, не жалуется. Потому что по жизни очень позитивная и всегда верит в лучшее".

У артистки появились первые силы - "она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати". Пробовать ходить врачи ей пока запрещают. Еще в госпитале у пациентов специальное питание, поэтому все скучают по обычной еде. МакSим, например, попросила принести ей мороженое.

"Я даже не сомневалась, что она со всем справится", - подытожила директор.