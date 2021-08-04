Минобороны США подтвердило гибель полицейского рядом с Пентагоном

Министерство обороны США подтвердило гибель сотрудника полиции Пентагона рядом со зданием ведомства. Министр обороны Ллойд Остин выразил соболезнования семье погибшего, подчеркнув, что расследование случившегося продолжается.

Руководитель полиции Пентагона Вудро Кюссе сообщил, что сотрудник полиции военного ведомства был атакован во вторник рядом со зданием оборонного ведомства США, при этом в ходе инцидента была открыта стрельба, пишет ТАСС. Он подтвердил, что пострадали несколько человек, а к месту инцидента прибыли сотрудники ФБР, которые и ведут расследование.

Кюссе отметил, что пока нет информации о мотивах нападавшего, и добавил, что делать выводы о том, было ли произошедшее терактом, пока рано.

Накануне сообщалось, что сотрудникам и персоналу Пентагона запретили покидать здание из-за стрельбы на остановке общественного транспорта, расположенной рядом с центральным зданием американского оборонного ведомства. По данным агентства Associated Press, сотрудник служб безопасности умер от ножевого ранения. Нападавший был застрелен.