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Рубрика: В мире

Минобороны США подтвердило гибель полицейского рядом с Пентагоном

Министерство обороны США подтвердило гибель сотрудника полиции Пентагона рядом со зданием ведомства. Министр обороны Ллойд Остин выразил соболезнования семье погибшего, подчеркнув, что расследование случившегося продолжается.

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Руководитель полиции Пентагона Вудро Кюссе сообщил, что сотрудник полиции военного ведомства был атакован во вторник рядом со зданием оборонного ведомства США, при этом в ходе инцидента была открыта стрельба, пишет ТАСС. Он подтвердил, что пострадали несколько человек, а к месту инцидента прибыли сотрудники ФБР, которые и ведут расследование.

Кюссе отметил, что пока нет информации о мотивах нападавшего, и добавил, что делать выводы о том, было ли произошедшее терактом, пока рано.

Накануне сообщалось, что сотрудникам и персоналу Пентагона запретили покидать здание из-за стрельбы на остановке общественного транспорта, расположенной рядом с центральным зданием американского оборонного ведомства. По данным агентства Associated Press, сотрудник служб безопасности умер от ножевого ранения. Нападавший был застрелен.

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