Подготовлен первый тюнинг для нового Toyota Land Cruiser 300

Пока клиенты стоят в огромной очереди на покупку нового Toyota Land Cruiser 300, тюнеры времени не теряют: ателье Modellista подготовила пакет аксессуаров, в котором внедорожник, пожалуй, не нуждался от слова совсем.

Набор получил Aero Parts, но вряд ли оправдывает своё название и не имеет никакого отношения к улучшению аэродинамики огромного LC 300. И вообще, уменьшенное сопротивление воздушному потоку никогда не являлся козырем "Крузака", у него другая стихия, где скорость не так важна.

Итак, в состав комплекта входят массивный передний бампер, накладки на колёсные арки с контрастной полосой, нелепый спойлер, накладка на задний бампер с оригинальным дизайном, другой патрубок выхлопной системы и 21-дюймовые колёсные диски.

Также можно заказать дополнительную подсветку области задних дверей и багажника, металлические вставки для отделки салона и усиленную тонировку задней полусферы.

Стоимость набора, состоящего из бамперной группы и накладок на арки, например, обойдётся в 401 500 йен (268 000 рублей) плюс установка. Спойлер стоит 51 700 йен (34 500 рублей).

В России продажи внедорожника LC 300 стартовали в июле 2021 года, цены на автомобиль начинаются от 5 613 000 рублей.