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04.08.2021 10:53
Рубрика: Власть

Из Владивостока открываются прямые рейсы в Читу и Улан-Удэ

Текст: Александр Проценко

Авиакомпания "Аврора", созданная по поручению президента РФ Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока, начинает выполнять полеты по маршрутам Владивосток - Чита и Владивосток - Улан-Удэ.

С 18 августа 2021 года на воздушном судне Airbus A319 "Аврора" начинает регулярные полеты по маршруту Владивосток - Чита два раза в неделю, по средам и субботам.

Фото: iStock
Единая дальневосточная авиакомпания запустила регулярные рейсы

Стоимость авиабилета Владивосток - Чита - от 5 600 рублей в одну сторону. С 19 августа 2021 года "Аврора" начинает регулярные полеты по понедельникам и четвергам по маршруту Владивосток - Улан-Удэ. Рейсы также будут выполняться на воздушном судне Airbus A319. Стоимость авиабилета Владивосток - Улан-Удэ - от 5 600 рублей в одну сторону.

Как уже отмечал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, единая Дальневосточная авиакомпания создана для повышения транспортной доступности всех регионов ДФО. Она должна обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров. Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. Ранее "Аврора" уже запустила новые прямые рейсы из Южно-Сахалинска до Петропавловска-Камчатского, из Шахтерска, Ногликов и Охи - до Хабаровска.

Правительство РФ выпустило распоряжение о субсидировании авиаперевозок между дальневосточными регионами. На эти цели в 2021 году направят 1,58 миллиарда рублей. Средства, выделенные из резервного фонда, позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. В итоге обновленная маршрутная сеть авиакомпании составит 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 местных. По предварительным расчетам, сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек.

"Аврора" обладает подтвержденным сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Токио. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в городах: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре. Авиакомпания "Аврора" - победитель престижной премии "Крылья России" в 2016, 2017 годах в номинации "Авиаперевозки на региональных маршрутах" и в 2018 году в номинации "Внутренние авиаперевозки в группе 2". По итогам 2019 года авиакомпания "Аврора" признана лучшим эксплуатантом самолетов DHC-8 Q400 в Европе и удостоена награды Airline Reliability Awards.

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