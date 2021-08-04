Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Турции вернулись в Самару

Двое россиян, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции, вернулись в Самару, передает РИА Новости со ссылкой на правительство области.

Самолет с пострадавшими сел в аэропорту Курумоч, его встречали представители оперштаба, созданного по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова.

Медики оценили состояние вернувшихся туристов как удовлетворительное и стабильное, им оказали также психологическую помощь. Однако для более детального обследования было решено госпитализировать прибывших.

Напомним, авария с туристическим автобусом произошла в понедельник в районе Сиде​​​. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус вылетел на "встречку" и перевернулся.

В результате ДТП погибли три человека, шестеро пострадавших остаются в больницах. Выписавшихся туристов разместили в отеле Сиде за счет туроператора, скоро они вылетают домой. Семьям погибших и получившим травмы поступят выплаты из резервного фонда губернатора Самарской области.