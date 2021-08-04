В Петербурге задержан подозреваемый по делу о гибели 17 моряков "Онеги"

В Петербурге задержан зампредседателя "Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина". Мужчине вменяют нарушение требований охраны труда, из-за которых в декабре прошлого года погибли 17 моряков судна "Онега". Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, при выходе в море капитан "Онеги" сообщил заместителю руководителя колхоза о непростой водной обстановке и указал, что судно периодически подвергается обледенению.

Заместитель руководителя в рыболовецком колхозе занимался эксплуатацией флота и сам много раз выходил в море на различных должностях. Его опыт, считают в следствии, позволял оценить всю степень опасности ситуации, но зампредседателя не дал команду возвращаться в порт, тем самым он нарушил должностные инструкции. Действия руководителя пристально изучила комплексная комиссионная технологическая судебная экспертиза в области охраны труда. Она пришла к выводу, что нарушения, допущенные зампредседателя непосредственно повлияли на трагические последствия.

Команда остались в море, а 20 декабря в шторм судно обледенело и затонуло. Спастись смогли два человека, еще 17 числятся пропавшими без вести, но для всех очевидно, что шансов спастись у них не было.