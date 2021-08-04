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Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый по делу о гибели 17 моряков "Онеги"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Морспасслужба/РИА Новости Фото: Морспасслужба/РИА Новости
Фото: Морспасслужба/РИА Новости

В Петербурге задержан зампредседателя "Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина". Мужчине вменяют нарушение требований охраны труда, из-за которых в декабре прошлого года погибли 17 моряков судна "Онега". Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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По данным следствия, при выходе в море капитан "Онеги" сообщил заместителю руководителя колхоза о непростой водной обстановке и указал, что судно периодически подвергается обледенению.

Заместитель руководителя в рыболовецком колхозе занимался эксплуатацией флота и сам много раз выходил в море на различных должностях. Его опыт, считают в следствии, позволял оценить всю степень опасности ситуации, но зампредседателя не дал команду возвращаться в порт, тем самым он нарушил должностные инструкции. Действия руководителя пристально изучила комплексная комиссионная технологическая судебная экспертиза в области охраны труда. Она пришла к выводу, что нарушения, допущенные зампредседателя непосредственно повлияли на трагические последствия.

Команда остались в море, а 20 декабря в шторм судно обледенело и затонуло. Спастись смогли два человека, еще 17 числятся пропавшими без вести, но для всех очевидно, что шансов спастись у них не было.

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