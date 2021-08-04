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04.08.2021 15:34
Рубрика: Экономика

В отелях Кубани начали снижаться цены из-за спада загрузки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
По подсчетам туроператоров, входящих в Ассоциацию туристических операторов России (АТОР), сейчас аннуляция путевок на курорты Кубани составляет от 15 до 35 процентов. Это происходит из-за введения новых правил при заселении. Падение спроса отразилось и на ценах в организованном секторе размещения. В ряде объектов из-за освободившихся мест начала снижаться стоимость проживания. Об этом "РГ" сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

- Нельзя сказать точную цифру, - отметил он. - В четыре-пятизвездочных отелях стоимость снизилась на 20 процентов, а в гостиницах 2-3 звезды, где не было повышения цен перед сезоном, особого снижения не произошло.

Фото: Ахмед Махмуд/ РИА Новости
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К тому же в отелях динамическое ценообразование. Стоимость проживания при растущем спросе увеличивается. Высокие цены были зафиксированы из-за дефицита мест.

- Причем премиальный сегмент отелей страдает меньше, а бюджетный, туристический, семейный, социальный сильнее ощущает изменения, - продолжил Дмитрий Горин. - В начале сезона прогнозировали, что Краснодарский край посетят не менее 14-16 миллионов туристов. Мы фиксируем снижение количества гостей на миллион человек в месяц. В июле падение турпотока составляло 10-15 процентов, а в августе оно усилилось. Часть отдыхающих перебронировала туры в Абхазию, Крым и Турцию.

Как ранее сообщала "РГ", с начала года курорты Кубани посетили 9,5 миллиона туристов. По мнению вице-губернатора региона Александра Руппеля, количество отдыхающих на местных курортах продолжает расти.

- Конечно, нужно еще учитывать и неорганизованный сектор размещения - съемные квартиры и частный сектор, куда наверняка вырос спрос из-за того, что там при заселении не нужны никакие справки, - заключил вице-президент АТОР. - Всего в Краснодарском крае ресурсы по бронированию номеров содержат 11 тысяч объектов, из которых только 3,5 тысячи квалифицированных.

Напомним, при заселении в средства размещения Кубани туристы должны предоставить сертификат о сделанной прививке от коронавируса (или медотвод), справку о перенесенном заболевании не менее полугода назад со дня выздоровления или ПЦР-тест с подписанием согласия на вакцинацию в трехдневный срок. Иначе отдыхающим грозит штраф до 30 тысяч рублей.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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