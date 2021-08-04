На Урале появился белорусский мексиканец

Белорусский скульптор Кирилл Крохолев принял участие в уникальном уральском арт-фестивале "Мраморная миля". Он воплотил в мраморе образ мексиканского уличного музыканта - мариачи.

Фестиваль прошел в селе Мраморское, где с XVIII века добывали поделочный камень.

- Через Мраморское проходит граница Европы и Азии, и тема общности евразийского пространства стала для нас определяющей, - говорит Эльмира Самохина, вдохновитель и организатор "Мраморной мили".

Отец Кирилла Крохолева привез когда-то в Беларусь из Екатеринбурга целую партию камня, и сын до сих пор им пользуется. И вот он впервые попал в огромный карьер, где получил возможность выбрать любую глыбу для задуманной работы:

- К домашним запасам камня я отношусь очень бережливо, и когда увидел изобилие, которое есть в Мраморском, то испытал зависть. Почему такого нет у меня? Я ограничен в творческом высказывании, потому что не имею таких ресурсов.

Сто лет назад в Мраморском жил и творил всемирно известный скульптор Эрьзя. Он доказал, что из этого камня можно создавать настоящие шедевры.

Забавный мраморный мексиканец - замечательный вклад белорусского скульптора Крохолева в культуру Урала. Фото: Татьяна Андреева

- Уральский мрамор, по крайней мере, из этого карьера, крупнозернистый. Из него нельзя делать какие-то кружевные детали, барокко, отставленные мизинчики. Но мне это и не надо, я не работаю в такой стилистике! Я стремлюсь к максимально обобщенному наполненному объему. Для меня этот материал превосходный! - рассказывает Крохолев.

Работы Кирилла и его коллег, Тамилы Маматовой из Киргизии и Луки Радоевича из Сербии, были посвящены теме национальной идентичности.

Белорусский скульптор предложил несколько эскизов, и это, вполне ожидаемо, были славянские образы. Но комиссии и народному жюри приглянулся другой персонаж. Это уличный мексиканский музыкант-мариачи. На нем сомбреро и пончо, он играет на гитарилле...

Выбор уральцев можно объяснить чемпионатом мира по футболу, во время которого екатеринбуржцы увидели на своих улицах и полюбили вот точно таких крепышей мариачи с гитарами наперевес.

Возможно, вклад белорусского скульптора в культуру Урала - не только мраморный мексиканец, с которым сделали фотографии все гости праздника, но и новые перспективные работы. Кириллу помогали студентки Уральской архитектурной академии Маргарита Баянова и Алевтина Аристова.

- Я надеюсь, что девчонки будут работать в мраморе и дальше. Здесь огромный ресурс для творчества и мало скульпторов, работающих в этом материале. Надеюсь, они еще примут участие в фестивале не как ассистенты, а как полноценные художники, - напутствовал студенток мастер.

В последний день фестиваля скульпторы вместе с гостями побывали на концерте: прямо в действующем карьере звучала армянская, марийская, грузинская, греческая, казахская и русская музыка.

Фестиваль "Мраморная миля" призван объединять людей разных национальностей, не случайно его девиз "Нет границ мира, есть стороны света".