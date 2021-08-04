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04.08.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили

Текст: Василий Кошкин
Покупатели смогут получить скидку на электромобили, собранные в России. Об этом шла речь на встрече главы Минэкономразвития Максима Решетникова с заместителем главы Минпромторга Александром Морозовым.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Максимальный размер скидки для покупателей составит 25% (625 тысяч рублей от ориентировочной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей).

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Россию ждет бум электромобилей вслед за Европой

В Минэкономразвития уточнили, что новые правила будут вводиться постепенно в рамках концепции по развитию электротранспорта, которая рассчитана до 2030 года. Так, до конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи.

Те, кто купит электромобиль в 2024-2025 годах, смогут получить скидку на устройства мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или с установленной отечественной батареей.

В 2026-2030 годах в программу войдут электромобили при условии мелкоузловой сборки с обязательным наличием отечественной аккумуляторной батареи.

Кроме того, Минпромторг и Минэкономразвития проработают вопрос развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств. Так, к 2024 году в России должно появиться около 2,9 тысячи "быстрых" зарядных станций. До 2030 года их число вырастет до 27 тысяч.

Фото: Виталий Архиреев
До конца года в России начнут выпускать электромобиль Zetta

По оценкам рабочей группы, к 2030 году программа по развитию электротранспорта в России позволит создать не менее 39 тысяч рабочих мест, а также привлечь в отрасль порядка 600 миллиардов рублей в качестве частных инвестиций. Дополнительные поступления в бюджет оцениваются на уровне более 200 миллиардов рублей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью "Российской газете", что ведомство планирует распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем - и на водородные.