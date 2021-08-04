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04.08.2021 17:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota откажется от флагманского седана на фоне низкого спроса

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Речь идёт о Toyota Avalon. Седан продаётся в США и Китае, но в скором времени прекратит своё существование. Пик популярности модели давно прошёл, а текущий объём продаж не стимулирует компанию работать над обновлением.

Фото: Toyota Motor
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Самый большой объём продаж Toyota Avalon был 21 год назад: в 2000 году в США было продано почти 104 тысячи экземпляров модели. В первой половине 2021 года дилерам удалось реализовать 10 328 машин.

Плановое обновление Toyota Avalon было запланировано на следующий год, однако его не случится, и модель снимут с конвейера завода марки в Кентукки. В Toyota уверили, что вера в сегмент седанов по-прежнему сохраняется, а рабочие места в связи с прекращением выпуска Avalon не пострадают.

Таким образом, компания больших седанов в Америке будет представлена Nissan Maxima, Chrysler 300 и, пожалуй, Dodge Charger.

Седан Toyota Camry, который уступает Avalon по размеру колёсной базы 56 мм, остаётся в строю и по-прежнему будет продаваться в США.

Что касается Toyota Avalon в Китае, то рынок Поднебесной живёт по своим законам, и модель может продолжить жить благодаря совместным предприятиям японской марки с местными автопроизводителями.

В России Toyota Avalon не продаётся, но на отечественный рынок вышел новый Lexus ES - ближайший родственник Avalon.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota