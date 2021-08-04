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04.08.2021 09:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустит кроссовер больше, чем Highlander

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota работает над новой моделью SUV, которая по размерам окажется между Highlander и Sequoia. Назовут новинку неоригинально, а её выход, по информации Automotive News, запланирован на 2023 год.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Новый большой кроссовер назовут не иначе как Grand Highlander. Такое название японская компания уже застолбила в патентном бюро ещё в декабре 2020 года.

Увеличение призвано в первую очередь добавить комфорта задним пассажирам, потому что обычный Highlander неоднократно критиковался со стороны клиентов за тесноту на "галёрке".

Моторная гамма Toyota Grand Highlander окажется такой же, как у обычного Highlander. На рынке США кроссовер можно купить с бензиновым V6 мощностью 249 л.с. и 243-сильной гибридной силовой установкой.

В России цены на Toyota Highlander начинаются от 4 058 000 рублей. Автомобиль предлагается с безальтернативным силовым агрегатом, состоящим из 249-сильного бензинового мотора и 8-диапазонного "автомата".

#Toyota