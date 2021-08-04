В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на бензин

В ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за динамикой цен на топливо и его отгрузками на внутренний рынок в ежедневном режиме. Для сдерживания оптовых цен действует демпфирующий механизм, благодаря корректировке которого производители топлива с мая получают повышенные выплаты для снижения цен на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе.

Также в Минэнерго подчеркнули, что уже закончились ремонты на нескольких российских НПЗ и увеличились отгрузки топлива на биржу - до 34 тыс. тонн бензина ежесуточно, по сравнению с 30,5. тыс. тонн в конце прошлой недели.

По свежим данным Росстата, средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 26 июля по 2 августа выросли на 11 копеек до 48,55 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 12 копеек до 50,35 рубля за литр. Рост цен на бензин был отмечен в 67 центрах субъектов РФ. С начала года бензин марки АИ-92 подорожал в рознице на 5,5%, бензин марки АИ-95 на 5,1%, марка АИ-98 - на 6%, а дизельное топливо повысилось в цене на 3,4%.

Биржевая цена бензина АИ-92 поднялась до рекордной отметки - 57,9 тыс. рублей за тонну. Цена марка АИ-95 также остается близкой к максимам - 59,2 тыс. рублей за тонну.