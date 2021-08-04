ВОЗ фиксирует стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наблюдает стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусом в России. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы видим снижение, медленное снижение в общем в России. Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по России идут", - сказал Вуйнович.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что ситуация с COVID-19 в России пока достаточно напряженная, но наметилась тенденция к стабилизации эпидемического процесса: фиксируется снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и призвала россиян не тянуть с прививкой, чтобы минимизировать риск попадания в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в Москве заболеваемость коронавирусом снизилась на треть. При этом в некоторых регионах, наоборот, ситуация ухудшается.