Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с COVID-19 в России пока достаточно напряженная, но наметилась тенденция к стабилизации эпидемического процесса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что фиксируется снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и призвала россиян не тянуть с прививкой, чтобы минимизировать риск попадания в медицинское учреждение.

Цифры говорят сами за себя. Среди полностью привитых от SARS-CoV-2 заразились всего 0,7-0,8 процента. А среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, заболевает не более 2,5 процента. Ну а тяжелые формы COVID-19 у вакцинированных встречаются крайне редко.

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко напомнил, что вакцинация защищает не от заражения, а от смерти. Многое зависит и от особенностей организма человека. Но иммунный ответ точно есть, а осложнений нет.

Еще один важный момент - если привитый человек все же заболеет, то вирус у него в организме не мутирует, так как не может находиться там длительное время, объяснила Анна Попова в интервью "KP.Ru".

Ранее сообщалось, что в Москве заболеваемость коронавирусом снизилась на треть. А в некоторых регионах, наоборот, ситуация ухудшается. Много инфицированных - в Ставропольском крае, Томской, Астраханской областях, Адыгее и Еврейской автономной области.