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05.08.2021 11:28
Рубрика: Власть

К совместному учению в Узбекистане привлекли бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России

Текст: Юрий Гаврилов

В активной фазе совместного российско-узбекского учения, которое сейчас проходит на военном полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана, задействуют дальнюю авиацию ВКС РФ. В четверг наше Минобороны сообщило, что четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область. Оттуда "дальники" будут уходить на выполнение заданий в Узбекистане.

"В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами в ходе совместного российско-узбекского учения", - сообщили в российском военном ведомстве.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Видео: танкисты Северного флота провели учения с боевой стрельбой

Там добавили, что прикрытие бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Республики Узбекистан.

Хотя военнослужащим двух стран предстоит решать учебные задачи, место и сценарий совместных маневров продиктованы вполне реальными угрозами. Они исходят из соседнего Афганистана, где правительственная армия ведет ожесточенные бои с группировками запрещенного в РФ "Талибана". Результат этих боев, как и дальнейшее развитие событий, трудно предсказать. Поэтому Россия и Узбекистан организовали совместное учение, цель которого - отработать взаимодействие при отражении угрозы южным рубежам Узбекистана. В сценарий маневров генералы включили поиск и уничтожение скрытых баз террористов, а также ликвидацию их отрядов в случае нападения на соседние с Афганистаном территории.

К учению привлекли немалые силы - около 1,5 тысячи солдат и офицеров и почти 200 единиц военной техники. Ожидается, что в розыгрыше отдельных эпизодов задействуют армейскую авиацию Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. Точнее говоря, звено штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы "Кант" (Киргизия). Их экипажи поддержат с воздуха действия совместной группировки войск, займутся поиском и уничтожением замаскированных баз террористов, отработают приемы выхода из-под ударов их переносных зенитных ракетных комплексов.

Нашу армию на этих маневрах представляют подразделения Центрального военного округа, отвечающего за безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. В составе ЦВО есть воинские формирования, специально подготовленные для борьбы с террористами и налаживания мирной жизни в освобожденных от них районах. Этим и займутся на учении в Узбекистане подразделения двух российских бригад - миротворческой и спецназначения. Учения на полигоне "Термез" продлятся до 10 августа.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Спецучения на основе сирийского опыта прошли в Западном военном округе

В четверг в тоже граничащей с Афганистаном Хатлонской области Таджикистана начались другие совместные маневры. Там местные военные будут действовать руку об руку с коллегами из России и Узбекистана. Тема учений все та же - борьба с террористами. Но учебная операция будет масштабней. Достаточно сказать, что только от 201-й военной базы РФ в Таджикистане к ней привлекут около тысячи солдат и офицеров. Также будет задействовано порядка 300 единиц вооружения и военной техники.

По словам командующего ЦВО Александра Лапина, на этих учениях военные трех стран отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.

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