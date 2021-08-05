Nissan объявил на Leaf огромные скидки. И никакого подвоха

Nissan сообщил о начале продаж электрокара Leaf 2022 модельного года и очень удивил своих клиентов ценой, которая оказалась не выше, чем на прошлую версию модели, а ниже, причём существенно. Список опций не сокращали, колёса не уменьшали, ёмкость батареи тоже - в общем, подвоха в такой щедрости пока не нашли.

Например, Nissan Leaf 2021 модельного года стоил 31 670 долларов, новая модель же в аналогичной комплектации обойдётся в 27 400 долларов.

Больше всего подешевела максимальная версия исполнения: прайс "упал" с 43 970 до 37 400 долларов! При этом в США можно получить субсидию от государства на покупку электрокара в размере 7 500 долларов. Другими словами, Leaf можно купить начиная от 19 990 долларов + налог в размере 975 долларов.

Список опций, пишет Motor1, не сократился, а наоборот пополнился. Так, в стандартную комплектацию модели теперь включены кабель с разъёмом стандарта CHAdeMO и 240-вольный зарядный кабель. Nissan Leaf SV Plus получил в качестве штатного оснащения систему камер кругового обзора и Nissan ProPilot Assist.

Базовая версия Nissan Leaf имеет 147-сильный электродвигатель и батарею ёмкостью 40 кВт∙ч, дальность хода - 240 км. У Nissan Leaf Plus мотор выдаёт 214 л.с., а аккумулятора на 62 кВт∙ч хватает максимум на 364 км.

Ранее "РГ" рассказывала, что в России реализуется программа развития электротранспорта, один из пунктов которой - предоставление скидки на покупку машины в размере 25% от её стоимости.