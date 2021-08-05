Стали известны причины покушения отца на сына в Москве

Москвич, выбросивший своего сына в окно, страдал алкогольной зависимостью. Об этом MK.RU рассказала супруга подозреваемого.

По словам женщины, она давно хотела развестись с супругом: он нигде не работал, пил и проявлял агрессию. Незадолго до трагедии мужчина сказался больным. По одной из версий, он отравился алкоголем. Во время психоза подозреваемый выбросил мальчика в окно и убежал.

Выяснилось, что семья находится в трудной ситуации, мальчик фактически находится на попечении бабушки. Однако за помощью в органы соцзащиты, по предварительным данным, супруги не обращались.

Ранее СК распространил видео допроса подозреваемого. В пятницу Кузьминский районный суд должен избрать ему меру пресечения.