Приток воды в водохранилище Зейской ГЭС достиг рекордных значений

В этом паводковом сезоне плотина Зейской ГЭС в Амурской области задержала 19 миллиардов тонн воды. Приток ее в водохранилище стал максимальным за всю историю наблюдений, сообщила пресс-служба компании "Русгидро".

"По расчетам гидрологов, такое происходит реже, чем раз в 100 лет. Сейчас станция сохраняет возможность сглаживания пиков паводка, водохранилище способно принять еще более трех миллиардов тонн воды", - говорится в сообщении.

Вторая ГЭС, расположенная в Приамурье, - Бурейская - задержала в своем водохранилище более 10 миллиардов тонн воды.

"Русгидро" заявило, что обе станции пропускают через свои сооружения существенно меньше воды, чем поступает в их водохранилища, а информация, появившаяся в дальневосточных СМИ о том, что сбросы воды с Зейской и Бурейской ГЭС являются основной причиной подтоплений населенных пунктов ниже по течению, не соответствует действительности.

По данным компании, паводковая ситуация обусловлена негативными явлениями на реках, уровень воды в которых не зависит от режима работы ГЭС.

"Важно, что 60 процентов стока бассейна Амура формируется из незарегулированных вод Верхнего и Среднего Амура, Уссури, а также частично зарегулированных вод китайской реки Сунгари", - уточнили в пресс-службе.

В Амурской области, где с 30 июля действует штормовое предупреждение, введен режим ЧС межрегионального характера. В регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка, связанная с прохождением череды циклонов. Без автомобильного сообщения остались 11 населенных пунктов. Подтоплены 63 дома и 388 приусадебных участков. Частично в воде 22 участка дорог и один мост.