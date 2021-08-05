Приток воды в водохранилище Зейской ГЭС достиг рекордных значений

Новости

Легкоатлет Пичардо принес Португалии первое золото Игр в Токио 06:59
Кроузер выиграл золото в толкании ядра с олимпийским рекордом 06:52
Ласицкене: От жары на стадионе плавятся мозги 06:43
Венгр Тотка завоевал "золото" в гребле на байдарке-одиночке на 200 м 06:32
Парчмент опередил Холлоуэя в финале на 110 метров с барьерами в Токио 06:26
Каноистка Харрисон из США выиграла "золото" в гребле на 200 метров 06:24
На Олимпиаде в Токио установлен новый рекорд по числу случаев COVID-19 06:02
В Белогорске ввели режим ЧС из-за паводка 05:56
Коблова проведет поединок за "бронзу" в вольной борьбе 05:51
Ласицкене вышла в финал в прыжках в высоту на Играх в Токио 05:33
Японский министр назвал беспрецедентной скорость распространения COVID-19 05:08
NYT: Обама сократил масштабы празднования своего 60-летия из-за COVID-19 04:58
В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию 04:39
Ромасенко вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 м в каноэ-одиночке 04:07
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода 04:06
Пушков объяснил, почему Байдену нужно было встретиться с Путиным 03:33
Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79% 03:07
В Египте из-за жары потребление электричества достигло рекордного максимума 02:57
Немец Веллброк выиграл золото в плавании на открытой воде 02:35
ВВС Израиля нанесли удары по целям на территории Ливана 02:30
В Греции лесной пожар приблизился к объектам Древней Олимпии 01:51
Роспотребнадзор: Определить штамм COVID-19 только по симптомам невозможно 01:43
Госдеп США потерял бутылку виски, подаренную Помпео властями Японии 01:27
СМИ: Въезжающих в США иностранцев обяжут вакцинироваться 00:50
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей 00:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
05.08.2021 06:24
Рубрика: Экономика

Приток воды в водохранилище Зейской ГЭС достиг рекордных значений

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Павел Диденко/РИА Новости Фото: Павел Диденко/РИА Новости
Фото: Павел Диденко/РИА Новости

В этом паводковом сезоне плотина Зейской ГЭС в Амурской области задержала 19 миллиардов тонн воды. Приток ее в водохранилище стал максимальным за всю историю наблюдений, сообщила пресс-служба компании "Русгидро".

В Белогорске ввели режим ЧС из-за паводка

"По расчетам гидрологов, такое происходит реже, чем раз в 100 лет. Сейчас станция сохраняет возможность сглаживания пиков паводка, водохранилище способно принять еще более трех миллиардов тонн воды", - говорится в сообщении.

Вторая ГЭС, расположенная в Приамурье, - Бурейская - задержала в своем водохранилище более 10 миллиардов тонн воды.

"Русгидро" заявило, что обе станции пропускают через свои сооружения существенно меньше воды, чем поступает в их водохранилища, а информация, появившаяся в дальневосточных СМИ о том, что сбросы воды с Зейской и Бурейской ГЭС являются основной причиной подтоплений населенных пунктов ниже по течению, не соответствует действительности.

По данным компании, паводковая ситуация обусловлена негативными явлениями на реках, уровень воды в которых не зависит от режима работы ГЭС.

"Важно, что 60 процентов стока бассейна Амура формируется из незарегулированных вод Верхнего и Среднего Амура, Уссури, а также частично зарегулированных вод китайской реки Сунгари", - уточнили в пресс-службе.

В Амурской области, где с 30 июля действует штормовое предупреждение, введен режим ЧС межрегионального характера. В регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка, связанная с прохождением череды циклонов. Без автомобильного сообщения остались 11 населенных пунктов. Подтоплены 63 дома и 388 приусадебных участков. Частично в воде 22 участка дорог и один мост.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов
В ООН не стали комментировать призыв ВОЗ к мораторию на ревакцинацию
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую перед "дельта"-штаммом категорию людей
Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79%
Следователи завели дело на москвича, выкинувшего ребенка в окно
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp