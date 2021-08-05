В Самару прибыли десять туристов, пострадавших в ДТП в Турции

В Самару в ночь на четверг вернулись на самолете прямым рейсом из Анталии еще десять пострадавших в ДТП с автобусом в Турции туристов. Сообщили "РГ" в областном правительстве.

По данным оперативного штаба региона, который создали для решения проблем самарских туристов, госпитализация прибывшим не потребовалась. В аэропорту их встретили медики и психологи. После осмотра и беседы туристы отправились по домам.

Накануне вечером в Самару вернулись первые две туристки, который пострадали в ДТП в Турции. Их положили на обследование в областную больницу.

Сейчас трое туристов находятся в тяжелом состоянии в больницах Турции, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Пока транспортировать их на родину небезопасно для здоровья. На месте им оказывают всю необходимую высокотехнологичную помощь.

Напомним также, что из резервного фонда губернатора пострадавшим в аварии выплатят компенсации.