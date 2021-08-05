В центре Архангельска съехала со свай пятая в этом году "деревяшка"

В центре Архангельска сошел со свай очередной двухэтажный жилой дом - пятый в этом году. Дом находится по адресу проспект Ломоносова 172, корпус 1.

По свидетельству очевидцев, дом сдвинулся в сторону примерно на метр и опустился на землю. Напомним: незадолго до этого, 26 июля, в Архангельске съехала со свай двухэтажная деревяшка на Набережной Северной Двины.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе управления МЧС России по Архангельской области, спасатели выехали к дому после сигнала жильцов. Но на этот раз их помощь не понадобилась: люди смогли покинуть здание самостоятельно. Под контролем оперативной группы областной службы спасения жильцы смогли вынести из квартир документы и самые необходимые вещи.

Дому, сошедшему со свай, в этом году исполнилось 90 лет, в нем прописано более 30 человек, здание было признано аварийным в 2018 году. По совпадению, именно в этот день в "Российской газете" вышел материал о том, как будут расселять деревяшки, признанные аварийными после 1 января 2017 года и не вошедшие в основную программу переселения.