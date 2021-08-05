В Ленобласти присяжные вынесли вердикт киллерам за убийство ресторатора

В Ленинградской области суд присяжных вынес вердикт по резонансному делу об убийстве ресторатора Михаила Долгополова. На скамье подсудимых оказались три человека. Присяжные признали их виновными, сообщает СК по Ленинградской области.

Ресторатор пропал в апреле 2019 года. Следователи сразу заподозрили неладное, возбудили дело и начали поиски. Вскоре они вышли на троих мужчин, которые сообщили, что предпринимателя обманом вывезли в частный дом под Гатчиной, где расстреляли. Тело киллеры спрятали в лесах Новгородской области.

Присяжные признали всех троих виновными. Меру наказания им в ближайшее время определит суд. Предполагаемый заказчик преступления находится за пределами России. Он объявлен в международный розыск.