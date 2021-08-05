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05.08.2021 10:00
Рубрика: Власть

В думе Астрахани предложили наказывать за брошенных домашних животных

Текст: Николай Грищенко

В Астрахани председатель городской думы Игорь Седов предложил внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях санкции в отношении владельцев брошенных домашних животных.

Фото: Олеся Нематова/РГ
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"Те бездомные собаки, которых мы видим на улице, это в первую очередь собаки, которые жили в домах. Понимаем, как эти собаки оказались на улице, и мы понимаем, надо нам вместе с областными и федеральными депутатами работать над тем, чтобы разрабатывать поправки в федеральное законодательство, позволяющее контролировать содержание домашних животных", - сказал спикер гордумы.

Игорь Седов также считает: для решения проблем с бродячими собаками необходимо строительство частных питомников для передержки и стерилизации животных.

Напомним, что в прошлом году в Астрахани зафиксировано 2036 случаев нападений бродячих собак на людей, из которых 629 пришлось на детей.

В отношении чиновников было возбуждено уголовное дело и начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани по решению суда был оштрафован на 100 тысяч рублей.

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