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05.08.2021 13:17
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили совет Зеленского русским Донбасса уезжать в РФ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал президента Украины Владимира Зеленского "заблудившимся в королевстве кривых зеркал" за его предложение к русским жителям Донбасса переезжать в Россию.

Фото: iStock
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Президент Украины заявил, что Донбасс, как и Крым, "никогда не будет русским". А тем жителям ЛНР и ДНР, что считают себя русскими, посоветовать "искать себе место в России".

- То Крым был не русский, то теперь уже оказывается и в Донбассе русских нет, - парировал Руслан Бальбек в комментарии RT. - Так, глядишь, через пару недель на весь Южный федеральный округ замахнется: мол, Россией там и не пахнет, теперь это будет Украина.

На самом же деле, по мнению Бальбека, своими блокадами полуострова и убийствами мирных жителей Донбасса Киев уже давно продемонстрировал, что никакой любви к жителям этих территорий нет. А их земля нужна лишь для реализации геополитических амбиций украинских лидеров и строительства там вилл киевских олигархов.

Ранее Зеленский заявил, что Крым "никогда не будет русской территорией" и что крымские города "скоро вернутся домой". Но даже пользователи соцсетей Украины эти заявления высмеяли, отметив, что крымчане с начала 1990-х стремились домой, в Россию.

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