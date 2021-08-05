Суд вынес обвинительный приговор по делу Майкла Калви

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok, американскому инвестору Майклу Калви и другим фигурантам дела.

"Калви совершил растрату чужого имущества в особо крупном размере", - сказала судья Анна Сокова, слова которой приводит ТАСС.

Наказание для подсудимых судья огласит в заключительной части приговора.

Ранее гособвинитель попросил суд приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно. Остальным фигурантам дела прокурор также попросил назначить условные сроки.

Основателя фонда Baring Vostok и других фигурантов дела обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный" путем выдачи невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро".