Вышел трейлер "Кейт" от автора "Джона Уика" и "Взрывной блондинки"

На YouTube опубликован дублированный трейлер фильма "Кейт" от Netflix.

Сюжет ленты посвящен безжалостной преступнице, которую отравили - у нее осталось меньше суток для мести.

Главную роль в картине исполнила актриса Мэри Элизабет Уинстэд, а на фоне прекрасен Вуди Харрельсон.

Режиссером выступил Седрик Николя-Троян, продюсером - Дэвид Литч. Влияние последнего ощущается даже по короткому ролику - почерк автора "Взрывной блондинки" и "Джона Уика" чувствуется в каждом кадре.

Премьера на стриминговой платформе состоится 10 сентября.