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Вышел трейлер "Кейт" от автора "Джона Уика" и "Взрывной блондинки"

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    05.08.2021, 11:22
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован дублированный трейлер фильма "Кейт" от Netflix.

Фото: twitter.com/ FXNetworks
Вышел трейлер "Американской истории преступлений" про Монику Левински

Сюжет ленты посвящен безжалостной преступнице, которую отравили - у нее осталось меньше суток для мести.

Главную роль в картине исполнила актриса Мэри Элизабет Уинстэд, а на фоне прекрасен Вуди Харрельсон.

Режиссером выступил Седрик Николя-Троян, продюсером - Дэвид Литч. Влияние последнего ощущается даже по короткому ролику - почерк автора "Взрывной блондинки" и "Джона Уика" чувствуется в каждом кадре.

Премьера на стриминговой платформе состоится 10 сентября.

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