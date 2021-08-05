Вышел трейлер "Кейт" от автора "Джона Уика" и "Взрывной блондинки"

Фото: kinopoisk.ru
На YouTube опубликован дублированный трейлер фильма "Кейт" от Netflix.
Сюжет ленты посвящен безжалостной преступнице, которую отравили - у нее осталось меньше суток для мести.
Главную роль в картине исполнила актриса Мэри Элизабет Уинстэд, а на фоне прекрасен Вуди Харрельсон.
Режиссером выступил Седрик Николя-Троян, продюсером - Дэвид Литч. Влияние последнего ощущается даже по короткому ролику - почерк автора "Взрывной блондинки" и "Джона Уика" чувствуется в каждом кадре.
Премьера на стриминговой платформе состоится 10 сентября.