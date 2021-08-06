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06.08.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Электрокары Tesla бьются в "заколдованном" месте

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.reddit.com/r/SelfDrivingCars Фото: www.reddit.com/r/SelfDrivingCars
Фото: www.reddit.com/r/SelfDrivingCars

Владелец Tesla Model X под логином BBFLG на ресурсе Reddit рассказал о "заколдованном" месте в Йосемити (Национальный парк в США) для электромобилей с системой Full Self Driving.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как пишет автор публикации, он двигался на своём электрокаре 40 км/ч со включенным автопилотом по двухполосной дороге с односторонним движением. При этом водитель держал руки на руле и смотрел на дорогу. На участке с развилкой Model X запуталась и просто поехала прямо. В итоге кроссовер врезался в валун.

Пользователь выяснил, что на этом участке произошло пять аварий с электромобилями Tesla, включая его случай. Местные жители также заявляют о своего рода ловушке в Йосемити. Они постоянно испытывают проблемы на данной развилке.

Владелец разбитой Model X пытался связаться с представителями Tesla, но в компании пока не отреагировали на ситуацию с "заколдованным" местом. Пользователь надеется, что американский автопроизводитель решит проблему и сможет покрыть затраты на ремонт электрокроссовера.

Ранее пользователь Twitter показал на видео, как автопилот Tesla перепутал луну с жёлтым сигналом светофора.

#Tesla