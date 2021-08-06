Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.08.2021 09:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Пикап-"пушка": Great Wall приступил к тестам большого X Cannon с V6

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

В апреле 20201 года концерн Great Wall завалил павильоны Шанхайского автосалона новинками под различными брендами, которыми владеет. Среди новинок не мог остаться незамеченным (хотя бы в силу своих габаритов) прототип нового рамного пикапа. Компания уже приступила к его тестам.

Фото: Пресс-служба Haval
Haval Jolion не успевают собирать: завод перейдет на новый режим работы

Great Wall X Cannon в камуфляже, но без задних фонарей был замечен в Китае, где его грузили на автовоз. Обратите внимание на фары: они отличаются от концепта, но такие же мы видели на Tank 600, который покажут, как ожидается, в августе на автосалоне в Чэнду.

Салон X Cannon в Шанхае не показали, но есть "шпионы", которым удалось заглянуть внутрь: кожаная отделка сидений и торпедо, на котором есть текстурные вставки, цифровая панель приборов, компактнейший руль, мультимедиа с большим экраном, под которым расположен блок управления климатом.

По размерам и массе X Cannon кажется примерно одинаковым с американскими бестселлерами сегмента Ford F-150 и Ram 1500. Подвеска - пневматическая и независимая для всех колёс.

Под капот новинке прочат 354-сильный V6 объёмом 3.0 литра, который агрегатируется 9-ступенчатым "автоматом". Также X Cannon может быть оснащён гибридной трансмиссией с интегрированным в АКП электромотором.

исключено, что серийный пикап появится уже до конца года, но в 2021-ом нет масштабных автошоу, поэтому не исключено, что Great Wall попридержит премьеру до следующей весны.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn