Пикап-"пушка": Great Wall приступил к тестам большого X Cannon с V6

В апреле 20201 года концерн Great Wall завалил павильоны Шанхайского автосалона новинками под различными брендами, которыми владеет. Среди новинок не мог остаться незамеченным (хотя бы в силу своих габаритов) прототип нового рамного пикапа. Компания уже приступила к его тестам.

Great Wall X Cannon в камуфляже, но без задних фонарей был замечен в Китае, где его грузили на автовоз. Обратите внимание на фары: они отличаются от концепта, но такие же мы видели на Tank 600, который покажут, как ожидается, в августе на автосалоне в Чэнду.

Салон X Cannon в Шанхае не показали, но есть "шпионы", которым удалось заглянуть внутрь: кожаная отделка сидений и торпедо, на котором есть текстурные вставки, цифровая панель приборов, компактнейший руль, мультимедиа с большим экраном, под которым расположен блок управления климатом.

По размерам и массе X Cannon кажется примерно одинаковым с американскими бестселлерами сегмента Ford F-150 и Ram 1500. Подвеска - пневматическая и независимая для всех колёс.

Под капот новинке прочат 354-сильный V6 объёмом 3.0 литра, который агрегатируется 9-ступенчатым "автоматом". Также X Cannon может быть оснащён гибридной трансмиссией с интегрированным в АКП электромотором.

исключено, что серийный пикап появится уже до конца года, но в 2021-ом нет масштабных автошоу, поэтому не исключено, что Great Wall попридержит премьеру до следующей весны.

Фото: www.autohome.com.cn